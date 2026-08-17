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Srpska lista uputila je Kancelariji Evropske unije u Prištini otvoreno pismo povodom saopštenja iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice, u kome je izrazila razočarenje i uputila zahtev Evropskoj uniji za jasne i nedvosmislene odgovore na pitanja koja se neposredno tiču bezbednosti srpskog naroda.

- Poštovani predstavnici Kancelarije Evropske unije u Prištini, Srpska lista, povodom saopštenja iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice, u ime srpskog naroda izraža najdublje razočarenje i zahteva od Evropske unije jasne i nedvosmislene odgovore na pitanja koja se neposredno tiču bezbednosti srpskog naroda. Pre svega, na osnovu koje konkretne bezbednosne analize je Evropska unija došla do zaključka da su se stekli uslovi za otvaranje mosta? Ko je izradio tu analizu, kada je ona sačinjena, koji su bezbednosni parametri uzeti u obzir imajući u vidu desetine naših sastanaka na kojima smo vas podrobno upoznali sa kršenjima prava srpskog naroda - navodi se u otvorenom pismu Srpske liste.

Srpska lista u pismu posebno zahteva odgovor na pitanje kako je moguće proceniti da bezbednost Srba može biti garantovana oslanjanjem na Kosovsku policiju, imajući u vidu, kako su istakli, brojne ozbiljne optužbe i prijave o postupanju njenih pripadnika prema Srbima, uključujući navode o maltretiranju, prekomernoj upotrebi sile i kršenju procedura i pravila službe.

- Kakvo poverenje srpski narod može da ima u institucije koje bi trebalo da garantuju njegovu bezbednost kada i dalje postoje slučajevi napada na Srbe za koje javnost nije dobila odgovor ko je odgovoran? Kakvu poruku šalje činjenica da, prema dostupnim informacijama, još nije utvrđeno ko je odgovoran za prebijanje Nenada Raškovića i ostalih naših sunarodnika u opštini Zubin Potok? Kako se može govoriti o bezbednom okruženju dok istovremeno postoje ozbiljne primedbe na postupanje policije i zaštitu prava i imovine srpskog stanovništva - upitali su iz Srpske liste.

Navodeći da je otvaranje mosta na Ibru pitanje dijaloga, iz Srpske liste su istakli da se postavlja pitanje čemu on služi, ako se određene stvari mogu rešavati jednostrano.

Foto: Kurir

- Još važnije, kako je Evropska unija sprovela procenu bezbednosti i podržala otvaranje mosta koji je pitanje obuhvaćeno dijalogom u Briselu, bez učešća i saglasnosti druge strane u dijalogu? Ukoliko se pitanja koja su deo dijaloga mogu rešavati jednostrano, onda se opravdano postavlja pitanje čemu služi dijalog i kakvu vrednost imaju dogovori postignuti uz posredovanje Evropske unije - dodaju iz Srpske liste.

Takođe su upitali da li Evropska unija preuzima političku i institucionalnu odgovornost za eventualne bezbednosne posledice otvaranja glavnog mosta na Ibru.

- Ukoliko nakon ovakve odluke dođe do incidenata, ugrožavanja bezbednosti ili nasilja, da li će oni koji danas tvrde da su se "stekli uslovi" preuzeti odgovornost za svoju procenu? Ili će se odgovornost ponovo prebacivati na druge međunarodne misije i Euleks, čijim smo dosadašnjim odnosom prema brojnim slučajevima kršenja prava srpskog naroda duboko nezadovoljni? Posebno naglašavamo da bi eventualno uklanjanje pripadnika Kfora sa glavnog mosta predstavljalo dodatni razlog za zabrinutost srpskog stanovništva. Prisustvo Kfora za naš narod predstavlja važan bezbednosni mehanizam i smatramo da se o njegovom uklanjanju ne može odlučivati bez ozbiljne procene posledica i uvažavanja stavova zajednice koja neposredno živi na ovom prostoru - poručili su iz Srpske liste u otvorenom pismu.

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Kako su istakli, Srpska lista i srpski narod na Kosovu duboko su razočarani ovakvim potezom Evropske unije, te da se jasno i nedvosmisleno protive otvaranju glavnog mosta na Ibru za saobraćaj, kao i uklanjanju pripadnika Kfora sa mosta.

- Naš stav nije usmeren protiv slobode kretanja niti protiv bilo kog naroda. On je zasnovan na realnoj zabrinutosti za bezbednost građana i na iskustvima srpskog naroda koji živi na severu Kosova i Metohije. Zato od Kancelarije Evropske unije u Prištini i nadležnih institucija Evropske unije zahtevamo da javnosti predstave bezbednosnu analizu na osnovu koje je donet zaključak da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta, objasne ko će konkretno garantovati bezbednost srpskog stanovništva i jasno odgovore ko će snositi odgovornost ukoliko ova odluka proizvede posledice na koje danas upozoravamo - kažu iz Srpske liste.

Kako su istakli, bezbednost ljudi ne sme biti predmet političkog eksperimenta.

- Od Evropske unije očekujemo odgovornost, a ne naknadna saopštenja zabrinutosti. Očekujemo da se pitanja iz dijaloga rešavaju dijalogom, a ne jednostranim odlukama, i da bezbednost srpskog naroda bude iznad dnevnopolitičkih interesa - naveli su.

Iz Evropske unije su potvrdili da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru. Podsetivši na stav Brisela iz prošlogodišnjeg izveštaja, u kojem je navedeno da most treba otvoriti nakon konsultacija sa "bezbednosnim partnerima", neimenovani portparol Evropske unije je izjavio da je taj uslov ispunjen ovonedeljnim saopštenjem Kfora.

Kfor je u ponedeljak, 10. avgusta, saopštio da je započeo "integraciju osoblja Kosovske policije u bezbednosnu arhitekturu Kfora u manastiru Dečani".