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Iz Evropske unije su potvrdili za Gazetu ekspres da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru.

Podsetivši na stav Brisela iz prošlogodišnjeg izveštaja, u kojem je navedeno da most treba otvoriti nakon konsultacija sa "bezbednosnim partnerima", neimenovani portparol Evropske unije je izjavio da je taj uslov ispunjen ovonedeljnim saopštenjem Kfora.

- Stav EU o mostu uvek je bio jasan: nakon što budu završeni radovi na mostu Austerlic u Mitrovici, kao i dodatne procene i konsultacije, most treba otvoriti. Možemo da potvrdimo, kao što je već navedenou prošlogodišnjem godišnjem izveštaju, da je to zaista slučaj - navodi se u odgovoru dostavljenom Gazeti ekspres.

Brisel ističe da je Euleks uredno obavešten od Kfora o započetoj tranziciji.

- Kao deo mehanizma bezbednosnog odgovora na tri nivoa na Kosovu, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks) uredno je obaveštena od Kfora o postepenoj tranziciji stalnog prisustva. Misija će nastaviti blisku saradnju sa Policijom Kosova i Kforom kako bi se obezbedila odgovarajuća bezbednost za sve zajednice na celoj teritoriji Kosova, u skladu sa svojim mandatom - navodi se u odgovoru portparola.

Kfor je saopštio da će ovaj proces biti "postepen" i da se u tom cilju "tesno koordinira sa svim relevantnim akterima".

- Misija Kfora, predvođena Natoom, započela je postepenu tranziciju stalnog prisustva Kfora na glavnom mostu u Mitrovici. U skladu sa poboljšanjem bezbednosne situacije na Kosovu, ovo je deo procesa optimizacije raspoređivanja Kfora. Proces će biti postepen, zasnovan na uslovima i tesno koordiniran sa svim relevantnim akterima, uključujući predstavnike institucija na Kosovu i međunarodnih organizacija, kao i predstavnike Policije Kosova i Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks). Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Mojsilović takođe je redovno obaveštavan. General-major Ulutaš, komandant misije Kfora, ostaje u bliskom kontaktu sa svim svojim ključnim kolegama u institucijama Kosova, međunarodnim organizacijama i Vojskom Srbije - navodi se u saopštenju Kfora od 10. avgusta.

Misija NATO na Kosovu saopštila je da su trupe Kfora dobro pozicionirane "da odgovore na svaki razvoj događaja".

Kfor je u ponedeljak, 10. avgusta, takođe saopštio da je započeo "integraciju osoblja Policije Kosova u bezbednosnu arhitekturu Kfora u manastiru Dečani".