EU POTVRDILA ZA GAZETU EKSPRES: Stekli su se uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru
Iz Evropske unije su potvrdili za Gazetu ekspres da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru.
Podsetivši na stav Brisela iz prošlogodišnjeg izveštaja, u kojem je navedeno da most treba otvoriti nakon konsultacija sa "bezbednosnim partnerima", neimenovani portparol Evropske unije je izjavio da je taj uslov ispunjen ovonedeljnim saopštenjem Kfora.
- Stav EU o mostu uvek je bio jasan: nakon što budu završeni radovi na mostu Austerlic u Mitrovici, kao i dodatne procene i konsultacije, most treba otvoriti. Možemo da potvrdimo, kao što je već navedenou prošlogodišnjem godišnjem izveštaju, da je to zaista slučaj - navodi se u odgovoru dostavljenom Gazeti ekspres.
- Kao deo mehanizma bezbednosnog odgovora na tri nivoa na Kosovu, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks) uredno je obaveštena od Kfora o postepenoj tranziciji stalnog prisustva. Misija će nastaviti blisku saradnju sa Policijom Kosova i Kforom kako bi se obezbedila odgovarajuća bezbednost za sve zajednice na celoj teritoriji Kosova, u skladu sa svojim mandatom - navodi se u odgovoru portparola.
Kfor je saopštio da će ovaj proces biti "postepen" i da se u tom cilju "tesno koordinira sa svim relevantnim akterima".
- Misija Kfora, predvođena Natoom, započela je postepenu tranziciju stalnog prisustva Kfora na glavnom mostu u Mitrovici. U skladu sa poboljšanjem bezbednosne situacije na Kosovu, ovo je deo procesa optimizacije raspoređivanja Kfora. Proces će biti postepen, zasnovan na uslovima i tesno koordiniran sa svim relevantnim akterima, uključujući predstavnike institucija na Kosovu i međunarodnih organizacija, kao i predstavnike Policije Kosova i Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks). Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Mojsilović takođe je redovno obaveštavan. General-major Ulutaš, komandant misije Kfora, ostaje u bliskom kontaktu sa svim svojim ključnim kolegama u institucijama Kosova, međunarodnim organizacijama i Vojskom Srbije - navodi se u saopštenju Kfora od 10. avgusta.
Misija NATO na Kosovu saopštila je da su trupe Kfora dobro pozicionirane "da odgovore na svaki razvoj događaja".
Kfor je u ponedeljak, 10. avgusta, takođe saopštio da je započeo "integraciju osoblja Policije Kosova u bezbednosnu arhitekturu Kfora u manastiru Dečani".
Kurir Politika/Kosovo Onlajn