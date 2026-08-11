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Eparhija raško-prizrenska najoštrije je osudila čin skrnavljenja i otvorene nacionalističke provokacije u Lipljanu, gde su dva lica albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte, u kojoj se nalaze srednjovekovni hram Vavedenja Presvete Bogorodice iz XIV veka i hram Svetih mučenika Flora i Lavra, postavila zastave OVK i Republike Albanije.

U saopštenju Eparhije se ističe da će se, i pored toga što su pripadnici kosovske policije, priveli počinioce i potom uklonili zastave sa crkvene ograde, stvarni odnos institucija prema ovom delu pokazati u daljem postupku, njegovoj pravnoj kvalifikaciji i spremnosti tužilaštva i suda da utvrde motive i odgovornost počinilaca.

Eparhija ističe da ovaj događaj ne sme biti sveden na običan prekršaj javnog reda, neprimereno ponašanje ili beznačajan čin vandalizma.

- Eparhija raspolaže snimkom sa nadzornih kamera i, čim joj Kosovska policija zvanično dostavi podatke o identitetu privedenih lica, protiv obojice će podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Zahtevaćemo da se objektivno ispita da li ovo delo sadrži elemente podsticanja etničke i verske mržnje, zastrašivanja preostalih pravoslavnih Srba i namernog skrnavljenja zaštićenog srednjovekovnog verskog i kulturnog dobra - navedeno je u saopštenju.

Ukazuje se da postavljanje zastave OVK na ogradu srpskog pravoslavnog hrama nije neutralno isticanje političkog simbola i da su u živom iskustvu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a posebno preostalih Srba u Lipljanu, obeležja OVK neraskidivo povezana sa oružanim nasiljem, otmicama, ubistvima, progonom, uništavanjem domova i skrnavljenjem pravoslavnih svetinja za koja odgovorni nikada nisu privedeni licu pravde.

- Postavljanje takve zastave na ogradu crkve iz XIV veka predstavlja namerni čin zastrašivanja i simboličkog pokazivanja vlasti nad imovinom Srpske Pravoslavne Crkve - naglašava se u saopštenju.

Eparhija navodi da se istovremeno postavljanje zastave Republike Albanije i zastave OVK na srpsku svetinju ne može tumačiti kao slučajnost ili nepromišljenost, već da je reč o pokušaju da se drevni srpski pravoslavni prostor obeleži znamenjima albanskog nacionalizma i oružane formacije, pod čijim su simbolima Srbi sa ovog područja stradali i bili proterivani, 150 srpskih crkava uništeno ili brutalno oskrnavljeno od 1999 godine.

- Posebnu težinu ovom delu daje položaj malobrojnih preostalih Srba u Lipljanu. Od nekadašnjih više hiljada Srba, danas ih u gradu živi svega nekoliko stotina. Ova dva hrama predstavljaju njihovo duhovno središte i jedno od poslednjih vidljivih svedočanstava vekovnog srpskog pravoslavnog prisustva. Zato napad na crkvenu portu nije samo napad na ogradu ili imovinu, nego poruka preostalim Srbima da ni u svojim svetinjama nisu sigurni i da se i sam znak njihovog postojanja može izložiti poruzi - dodaje se u saopštenju.

Eparhija ističe da sinoćni događaj nije izolovan i podseća da je u decembru 2025. godine maskirano lice sa istog crkvenog kompleksa nasilno uklonilo zastavu Srpske Pravoslavne Crkve, postavljenu povodom hramovne slave.

Sličan slučaj dogodio se i u junu 2023. godine, a izostanak otkrivanja i odgovarajućeg kažnjavanja počinilaca u ranijim slučajevima produbio je osećaj nekažnjivosti i otvorio prostor za nove provokacije.

Dodaje se da ovaj incident treba posmatrati i u kontekstu drugih događaja koji su poslednjih sedmica ozbiljno uznemirili Srpsku Pravoslavnu Crkvu i srpski narod.

Podseća se da je posle mirno okončanog parastosa na Gazimestanu privedeno 37 Srba, uključujući maloletno lice, a više privedenih iznelo je teške navode o fizičkom i psihičkom zlostavljanju, nacionalnim uvredama i ponižavanju od strane pripadnika policije.

Navodi se takođe da su prilikom hramovne slave manastira Svetih Arhangela kod Prizrena vernici, među njima žene, deca, stariji ljudi i sveštenstvo, bili izloženi postupanju kosovske policije koje su vernici doživeli kao ponižavajuće i zastrašujuće.

- Istovremeno su pokloničke grupe dovedene u pravnu neizvesnost najavom primene propisa namenjenih komercijalnom turizmu, čime se otvara mogućnost administrativnog ograničavanja dolaska vernika u svetinje što je temelj slobode veroispovesti. U Specijalnoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani ponovo su izvođeni obimni radovi na trasi tranzitnog puta, koji zakonom nije dozvoljen, na šta nije bilo nikakve reakcije organa nadležnih za sprovođenje zakona - navodi Eparhija.

Dodaje se da, iako je policijska patrola sinoć u Lipljanu reagovala, širi obrazac selektivnog postupanja ostaje razlog za duboku zabrinutost.

Eparhija ukazuje da se, kada Srbi mirno pokazuju svoja nacionalna obeležja, pevaju svoje pesme ili dolaze u svoje svetinje, njihovo ponašanje često tretira kao bezbednosni problem, a da, nasuprot tome, slučajevi isticanja zastava OVK radi zastrašivanja Srba, napadi na crkvenu imovinu i druge etnički i verski motivisane provokacije gotovo po pravilu ostaju bez odgovarajuće kvalifikacije i sudskog ishoda.

- Upravo je takva nejednakost dovela poverenje srpskog naroda u Kosovsku policiju na najniži nivo u poslednjih 20 godina - navedeno je u saopštenju.

Eparhija dodaje da je posebno zabrinjavajuće što se sinoćni incident dogodio svega nekoliko časova nakon što je KFOR, pozivajući se na "poboljšanu bezbednosnu situaciju", saopštio da započinje postepeno uključivanje pripadnika kosovske policije u svoju bezbednosni sistem oko manastira Visoki Dečani, u okviru šireg "procesa optimizacije" svog prisustva.

Istog dana najavljena je i promena dosadašnjeg angažovanja KFOR-a na glavnom mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, što je izazvalo dodatnu zabrinutost srpskih žitelja ovog grada.

- Upravo zato što Eparhija visoko ceni dosadašnju ulogu KFOR-a u zaštiti naših svetinja i naroda, dužni smo da jasno kažemo da ocena o poboljšanoj bezbednosnoj situaciji ne odražava realno stvarnost u kojoj žive Srbi i Srpska Pravoslavna Crkva. Događaji poslednjih sedmica pokazuju da procena bezbednosti koja se prvenstveno zasniva na odsustvu velikih oružanih incidenata ostaje nepotpuna. Jedna zajednica nije bezbedna ako njeni pripadnici žive u strahu od policijskih pretresa, privođenja, zabrana ulaska, administrativnih ograničenja, skrnavljenja svetinja i javnog isticanja simbola koji su za njih povezani sa progonom i stradanjem. Odsustvo masovnog nasilja nije dokaz normalizacije ukoliko se svakodnevnim pritiskom ljudi odvraćaju od dolaska u svoje hramove, podstiču na iseljavanje i postepeno uklanjaju iz javnog života. Istovremeno, poverenje naroda u policiju se zasniva na nepristrasnom poštovanju zakona - ističe se u saopštenju.

Dodaje se da Eparhija prima k znanju uveravanje KFOR-a da će zadržati ulogu prvog odgovornog bezbednosnog činioca za manastir Visoki Dečani, ali da sadašnje okolnosti ne daju objektivan osnov za smanjivanje neposredne međunarodne zaštite, niti za prenošenje prve i neposredne odgovornosti za bezbednost Visokih Dečana na kosovsku policiju.

Italijanski vojnici čuvaju Visoke Dečane Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

- Svako dodatno uključivanje Kosovske policije oko manastira može biti zasnovano samo na vidljivom poboljšanju odnosa Kosovskih institucija prema manastiru, poštovanju sporazumne odluke Saveta za implementaciju i nadgledanje (IMC) iz novembra 2020. godine o izgradnji obilaznog puta i mora biti povratno u slučaju pogoršanja stanja i sprovedeno uz punu koordinaciju sa KFOR-om, Eparhijom i manastirom. Zadržavanje neposredne odgovornosti KFOR-a nije traženje privilegije Crkve, nego neophodna preventivna mera na lokalitetu izuzetne verske, kulturne i bezbednosne osetljivosti - naglašava se u saopštenju.

Eparhija je takođe izrazila duboku zabrinutost zbog odsustva dovoljno jasnih i blagovremenih reakcija međunarodnih predstavnika na pogoršanje položaja Srba i Srpske Pravoslavne Crkve u poslednje vreme.

Ističe se da u atmosferi u kojoj napadi često ostaju bez delotvornog sudskog ishoda, a javno veličanje OVK i uvrede na račun Srba prolaze bez odgovarajuće osude, uzdržane ili zakasnele reakcije stvaraju osećaj nekažnjivosti i rizikuju da ohrabre nove provokacije.

Eparhija raško-prizrenska navodi da će zahtevati od nadležnog tužilaštva da slučaj u Lipljanu hitno preuzme, ispita motive počinilaca i pravno ga kvalifikuje u skladu sa njegovom stvarnom težinom.

- Od Kosovske policije zahtevamo da bez odlaganja dostavi službene informacije o privedenim licima i obezbedi očuvanje svih dokaza. Od KFOR-a, EULEKS-a, OEBS-a, Evropske unije i diplomatskih predstavništava očekujemo jasnu javnu osudu, pažljivo praćenje daljeg postupka i konkretno delovanje radi sprečavanja sličnih incidenata - navedeno je u saopštenju.

Eparhija poziva verni narod, posebno preostale Srbe u Lipljanu i okolini, da ostanu mirni, pribrani, dostojanstveni i odlučni.

- Ne smemo nasedati na provokacije ekstremista, niti dozvoliti da nas bilo čije pretnje navedu na nepromišljen postupak koji bi bio iskorišćen protiv našeg naroda. Svoje domove, svetinje i grobove branićemo mirnim i istrajnim prisustvom, zakonitim sredstvima, svedočenjem istine i nepokolebivom verom u Hrista - naglašava se u saopštenju.

Ističe se da Srpska Pravoslavna Crkva ostaje sa svojim narodom na Kosovu i Metohiji i da srpske svetinje nisu napušteni spomenici na kojima se može negirati vekovna istorija i identitet srpskog naroda, već živi domovi Božji i mesta u kojima se srpski narod vekovima moli.

- Ostaćemo uz njih, svedočićemo istinu i tražiti odgovornost, znajući da se istinski mir ne gradi prikrivanjem opasnosti - ističe se u saopštenju.