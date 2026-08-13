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Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je da je ono što se dogodilo Nenadu Raškoviću iz Drena, koji je doživeo brutalnost tzv. kosovske policije, slika Srba danas na Kosovu i Metohiji.

Jevtić je u razgovoru za RTS upozorio da je ono što piše u zvaničnim izveštajima o bezbednosnoj situaciji na Kosovu potpuno drugačije od realnosti na terenu za Srbe.

„Međunarodne misije pominju dobru bezbednosnu situaciju, ali Srbi to plaćaju životima. Srbi bivaju pretučeni, poput Nenada Raškovića. Ono što se desilo Raškoviću je slika Srba na Kosovu i Metohiji danas. Bezbednosna situacija nije takva da bi Kfor mogao da donese odluku o povlačenju sa mosta na Ibru i ispred Visokih Dečana. Mi ćemo to nastaviti da dokazujemo, a odgovornost leži na onima koji donose takve odluke, u smislu posledica tih odluka“, rekao je Jevtić.

53:09 13.08.2026. REDAKCIJA 1.DEO Izvor: kurir tv

Povodom slučajeva napada koje Srbi na Kosovu ne prijavljuju, Jevtić kaže da to govori o nepoverenju u institucije.

„Srbi na Kosovu i Metohiji nemaju poverenja u policiju, posebno je to jasno na severu Kosova i Metohije gde Srbi prolaze kroz teror, nasilje i institucionalno nasilje sa ciljem proterivanja Srba sa ovih prostora. Želim da podsetim na izjavu Aljbina Kurtija koju je dao u Briselu kada je pre nekoliko godina izjavio pred novinarima da će Srbi patiti i platiti. Upravo to se sada dešava. Kada smo upozoravali predstavnike međunarodne zajednice na tu izjavu, oni su to drugačije prihvatali. Postoji nepoverenje. Kurti je poznat da kroz svoje delovanje koristi nasilje“, naglasio je Jevtić.

Kako kaže, zvanična statistika Prištine o etnički motivisanim napadima ne prikazuje realno stanje na terenu.

„Čak 800 etnički motivisanih napada na Srbe nije evidentirano u izveštajima koji bi trebalo da budu prikaz situacije na terenu. Mi ne želimo da odustanemo, borićemo se. Nećemo odustati od života na ovim prostorima. Srpski odgovor je miran i demokratski, ostaćemo i opstati. Vidimo podršku države Srbije, znači nam prisutnost i podrška SPC. Bez obzira na sve što se dešava, kao i to što Kurti ima za cilj raseljavanje Srba, nećemo odustati od života na ovim prostorima. Poručujemo Kurtiju: neće uspeti da nas protera“, kazao je Jevtić.

Goraždevac - zločin bez kazne

Povodom godišnjice zločina u Goraždevcu, Jevtić kaže da oseća nepravdu.

„Taj zločin je prošao bez kazne. Vidimo to kao posledicu nekažnjavanja prethodnih zločina koji su se desili, poput zločina u Starom Grackom. To je posledica nekažnjavanja onoga što se desilo u Livadicama, Cernici, ali i posledica ćutanja međunarodne zajednice koja je došla ovde da obezbedi mir“, poručio je potpredsednik Srpske liste.

Na pitanje koliko je realno očekivati ponovno otvaranje istraga, Jevtić kaže da će na tome insistirati.

„Moramo dobiti odgovore ko je počinio ove zločine, počinioci moraju biti kažnjeni i pravda zadovoljena. Veliki je poraz međunarodne zajednice činjenica da nisu pronašli ubice i kaznili zločince. I danas Srbi bivaju hapšeni bez dokaza, pritvarani i držani u prištinskim kazamatima samo zato što su Srbi. To stvara tešku situaciju u kojoj se srpski narod na prostoru Kosova nalazi“, poručio je Jevtić.