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"Nemojte nam vi držati lekciju o patriotizmu", poručila je predsednica parlamenta Ana Brnabić poslanicima iz redova nacionalnih manjina, iz poslaničke grupe Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka, tokom burne rasprave u Skupštini Srbije.

Brnabićeva je oštro reagovala na optužbe da vladajuća većina targetira manjinske grupe, istakavši da je reč o čistoj političkoj kritici upućenoj onima koji ne poštuju Ustav i suverenitet države u čijim klupama sede.

Foto: Miloš Miškov/ Narodna skupština

Njena reakcija usledila je nakon što je poslanik vladajuće koalicije Aleksandar Mirković kritikovao političko delovanje pojedinih poslanika iz redova albanske i bošnjačke manjine. Kada su manjinski poslanici optužili vlast da time napada njihovu nacionalnu pripadnost, Brnabić je poručila da Mirkovićeva kritika nema veze sa njihovom nacijom, već isključivo sa njihovom politikom.

- Nikakve veze sa nacionalnom pripadnošću nema to što je pirčao gospodin Mirković. Vi niste ekskluzivni predstavnici Bošnjaka, kao što ljudi iz vaše poslaničke grupe nisu ekskluzivni predstavnici Albanaca. Vi ovde imate predstavnike Bošnjaka, imate takođe predstavnike Mađara, imate Hrvate, imate i predstavnike Albanaca, i ne samo kao narodne poslanike nego kao članove Vlade. I mnoge druge... Niko ovde u ovoj sali njima nije uputio ništa, kao kritiku na račun njihovog delovanja ili njihove nacionalnosti, upravo suprotno. Dobro došli u ovu Skupštinu i dobro došli u Vladu Republike Srbije. Zato što je Srbija za razliku od nekih drugih država u regionu takva zemlja. Otvorena. Pritom, zemlja sa najvećim brojem nacionalnih manjina u Evropi - istakla je Brnabićeva.

poslanik SNS Aleksandar Mirković (u sredini) Foto: Miloš Miškov/ Narodna skupština

Ona je dalje naglasila da u regionu postoje zemlje koje su "u potpunosti etnički čiste".

- I kojima vi nikada niste uputili kritiku na sve to. Ali sa nacionalnom pripadnošću nikakve veze nema politički stav prema Republici Srbiji i teritorijalnim integitetu Republike Srbije. Član vaše poslaničke grupe, bez obzira na nacionalnu pripadnost, verovatno i više članova vaše poslaničke grupe različite nacionalne pripadnosti, smatraju da je lažna Republika Kosovo država i o tome otvoreno pričaju. Mi ne mislimo da je to patriotizam i da time možete da se dičite. O tome je pričao gospodin Mirković, i nemojte da zamenjujete teze i nemojte da širite nacionalnu mržnju i netrpeljivost vašim lažnim tezama i zamenom teza. Dakle radi se o tome da vaša poslanička grupa ne poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije čija je ovo Narodna Skupština. I o tome je pričao gospodin Mirković, i zbog toga ga nisam prekinula i zbog toga ste vi zaslužili odgovor. Zato što vi vašim lažima i zamenom teza širite nacionalnu mržnju i nacionalnu netrpeljivost. A to da vi u poslaničkoj grupi imate nekoga, ko sedi kao narodni poslanik Narodne Skupštine Republike Srbije i priznaje lažnu državu kao zvaničnu državu i još traži da se dodatni deo centralne Srbije, takozvana Preševska dolina uključi u pregovore... Nemojte nam držati lekciju o patriotizmu! - poručila je na kraju obraćanja.

POGLEDAJTE REAGOVANJE ANE BRNABIĆ:

03:32 Brnabić očitala lekciju blokaderima koji priznaju lažnu državu Kosovo Izvor: narodna skupština