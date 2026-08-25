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CRTA se nedavno upustila u posao "merenja" aktivnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića. U objavi Crte navodi se zaključak da je Vučić u avgustu već imao 64 TV uključenja uživo, "oborivši svoj lični rekord iz marta 2025. godine kada je imao 61 uključenje".

Tokom podete Rasinskom okrugu, predsednik Vučić prokomentarisao je da je i ovo pokazatelj da je Crta politička organizacija koja se lažno predstavlja kao nevladina organizacija.

- Šta su oni postali politički analitičari? Ja sam mislio da su oni NVO. Dobro, lepo je da su nam rekli da su oni kandidati na izborima, to smo znali sve vreme. Prevaranti najobičniji. Znam ja sve probleme u Srbiji, samo što ne kažu da lečimo više retkih bolesti nego ikada, da dajemo inovativne lekove. Varali ste ljude godinama i decenijama, SMS-om se leči više ljudi u Danskoj nego u Srbiji. Al to kad neko bukvalno mrzi svoju zemlju. Dobro je, kako to klinci kažu, da su se autovali, kao prava politička organizacija, i dobro je da je to tako - poručio je Vučić i dodao: