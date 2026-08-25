Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na poziv grupe nevladinih organizacija iz Srbije, upućen vlastima u Luksemburgu da pokrenu istragu o preuzimanju kompanije Adria News Network (ANN).

- Jedino logično pitanje kada pogledate ovu vest je - zašto NVO iz Luksemburga nisu pozvale nadležne u Luksemburgu da pokrenu istragu o preuzimanju luksemburških medija? Zašto NVO iz Srbije pozivaju Luksemburg da ispita šta se dešava sa luksemburškim medijima? Zašto se bilo ko iz Srbije meša u unutrašnja pitanja Luksemburga? Nije u redu. Ne bismo ni mi voleli da se Luksemburg meša u naša unutrašnja pitanja - navela je Brnabićeva na Iksu.

Naime, grupa nevladinih organizacija iz Srbije pozvala je Regulatorno telo za medije u Luksemburgu i ministarstvo te zemlje zaduženo za medije da odmah pokrenu istragu o tome da li je kontrola nad Adrija njuz netvork (ANN) preneta bez njihove saglasnosti. Takođe, poziva ih i da sprovedu "što rigorozniju" procenu da li investicioni fond Alpac Capital ispunjava uslove da bude vlasnik televizija N1 i Nova S, lista Danas i nedeljnika Radar.