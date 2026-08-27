VUČIĆ O SITUACIJI NA KiM: Nemamo pravo da zaboravljamo prošlost, ali imamo obavezu da gradimo drugačiju i bolju budućnost!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije i prisustvuje prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.
Predsednik se tom prilikom obratio građanima, govoreći o najvažnijim temama, među kojima je bila i situacija na Kosovu i Metohiji.
- To nije pitanje samo naših nacionalnih interesa, to je pitanje bezbednosti ljudi. Pre svega, to je pitanje života ljudi, njihovog opstanka na severu Kosova i Metohije. Ja to nisam krio, i zahvalan sam i Aleksandru Titolu, otpravniku poslova u Ambasadi SAD, i mnogim američkim zvaničnicima s kojima sam razgovarao o toj temi koji su želeli da čuju naše mišljenje i koji su saslušali ono što mi imamo po tom pitanju da kažemo. Naravno, naš odnos prema Kosovu i Metohiji je drugačiji od odnosa koji imaju SAD, ali sam im ja zahvalan na tome što su poslednjih nekoliko meseci, rekao bih i godinu dana, u više navrata dali smo sve od sebe da sprečimo stvaranje daljih tenzija - kazao je Vučić i dodao:
- Ja bih rekao i nešto više, ali ne želim da njih dovodim u težu situaciju, i ja sam im na tome zahvalan. Želim zbog naših građana da kažem nešto, ako mogu, iako me to niste pitali. Posao nas koji se bavimo državom, koji smo dobili poverenje naroda, je da gradimo bolje, a ne lošije odnose. Nemamo mi pravo da zaboravljamo šta je bilo u prošlosti, ni mi ni oni, ali imamo obavezu da gradimo drugačiju i bolju budućnost - istakao je predsednik.
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Kurir Politika
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije.
Predsednik Vučić prisustvuje prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.