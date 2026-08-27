- To nije pitanje samo naših nacionalnih interesa, to je pitanje bezbednosti ljudi. Pre svega, to je pitanje života ljudi, njihovog opstanka na severu Kosova i Metohije. Ja to nisam krio, i zahvalan sam i Aleksandru Titolu, otpravniku poslova u Ambasadi SAD, i mnogim američkim zvaničnicima s kojima sam razgovarao o toj temi koji su želeli da čuju naše mišljenje i koji su saslušali ono što mi imamo po tom pitanju da kažemo. Naravno, naš odnos prema Kosovu i Metohiji je drugačiji od odnosa koji imaju SAD, ali sam im ja zahvalan na tome što su poslednjih nekoliko meseci, rekao bih i godinu dana, u više navrata dali smo sve od sebe da sprečimo stvaranje daljih tenzija - kazao je Vučić i dodao: