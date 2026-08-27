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Tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju novog porodilišta u Nišu pokrenuta je pre nekoliko dana, izjavio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, ističući da bi nakon završetka tendera trebalo da počnu radovi na terenu.

Prema njegovim rečima, projekat je već prošao važne korake - dobijena je građevinska dozvola i završena prijava radova.

- Došli smo do građevinske dozvole, zatim do prijave radova. Sada je vreme za tendersku proceduru i za realizaciju na terenu, koja će sasvim sigurno uslediti nakon završetka tendera - rekao je Pavlović i potvrdio najavu predsednika Aleksandra Vučića od pre nekoliko dana.

Gradonačelnik je istakao da početak realizacije ovog projekta željno iščekuje, jer novo porodilište predstavlja dugogodišnju potrebu Niša i čitavog juga Srbije.

- Jedva čekam da to krene, jer je to decenijski san Nišlija i smatram da će biti velika vrednost za naš grad, ali ne samo za naš grad, već i za širu okolinu. To će biti najlepši poklon svim damama u Nišu, deci - kazao je Pavlović.

Značaj novog porodilišta, kako je naveo, prevazilazi granice Niša, budući da Univerzitetskom kliničkom centru Niš gravitiraju pacijentkinje iz čitave jugoistočne Srbije.

Posebno je ukazao na značaj budućeg objekta za zbrinjavanje komplikovanih trudnoća i pružanje zdravstvene zaštite ženama iz ovog dela zemlje.

Pavlović očekuje da tenderska procedura bude završena u što kraćem roku, nakon čega će početi izvođenje radova.

- Iz dana u dan pratićemo kako napreduje i kako raste. Nadam se da ćemo u roku od nekih dve godine staviti u funkciju novo niško porodilište - poručio je Pavlović.