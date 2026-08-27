UMOBOLNI NAPADI IZ REGIONA: Hrvatski i sarajevski mediji se utrkuju u likovanju najasramnijim uvredama na račun preminulog generala Mladića!
Posle više meseci izuzetno teškog zdravstvenog stanja i napora ne samo njegove porodice već i države Srbije da bude pušten i da poslednje dane provede van haških zidina, danas je u pritvoru Haškog tribunala - Sheveningen, umro je nekadašnji general Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić.
Neposredno nakon što je porodica potvrdila ovu vest, hrvatski mediji i portali započeli su pravu medijsku hajku, utrkujući se u brutalnim naslovima i uvredama na račun preminulog generala.
Hrvatski portali su odmah aktivirali retoriku zasnovanu na vređanju, nazivajući Mladića "monstrumom", "krvnikom" i "balkanskim kasapinom", koristeći njegovu smrt za ponovno podgrevanje političkih tenzija i starih narativa iz devedesetih godina.
Hrvatski portal 24 sata objavio je vest sa naslovom "Umro krvnik Ratko Mladić".
Dok je Index.hr objavio vest sa naslovom koji glasi "Monstrum je mrtav, ali svoj je cilj odavno ostvario", nazivajući ga kroz tekst različitim pogrdnim imenima, poput "sotona" i slično.
Sledeći komentar glasio je: @Umro je balkanski krvnik Ratko Mladić, osuđeni ratni zločinac".
U galeriji ispod možete pogledati na koji način su regionali mediji, pre svega, hrvatski saopštili smrt generala Mladića, nazivajući ga najmonstruoznijim nadimcima:
Kurir Politika