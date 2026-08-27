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Posle više meseci izuzetno teškog zdravstvenog stanja i napora ne samo njegove porodice već i države Srbije da bude pušten i da poslednje dane provede van haških zidina, danas je u pritvoru Haškog tribunala - Sheveningen, umro je nekadašnji general Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić.

Neposredno nakon što je porodica potvrdila ovu vest, hrvatski mediji i portali započeli su pravu medijsku hajku, utrkujući se u brutalnim naslovima i uvredama na račun preminulog generala.

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Hrvatski portali su odmah aktivirali retoriku zasnovanu na vređanju, nazivajući Mladića "monstrumom", "krvnikom" i "balkanskim kasapinom", koristeći njegovu smrt za ponovno podgrevanje političkih tenzija i starih narativa iz devedesetih godina.

Hrvatski portal 24 sata objavio je vest sa naslovom "Umro krvnik Ratko Mladić".

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Hrvatski mediji o smrti generala Ratka Mladića Foto: Printscreen 24 sata

Dok je Index.hr objavio vest sa naslovom koji glasi "Monstrum je mrtav, ali svoj je cilj odavno ostvario", nazivajući ga kroz tekst različitim pogrdnim imenima, poput "sotona" i slično.

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Hrvatski mediji o smrti generala Ratka Mladića Foto: Pritnscreen

Sledeći komentar glasio je: @Umro je balkanski krvnik Ratko Mladić, osuđeni ratni zločinac".

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Foto: Printscreen

U galeriji ispod možete pogledati na koji način su regionali mediji, pre svega, hrvatski saopštili smrt generala Mladića, nazivajući ga najmonstruoznijim nadimcima:

Izveštavanje regionalnih medija o smrti generala Ratka Mladića Foto: Printscreen

Kurir Politika

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