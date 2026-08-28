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Blokaderski dnevni list i portal "Danas" objavio je autorski tekst Snežane Čongradin pod naslovom "Smrt genocidaša Mladića", u kojem je vest o smrti nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske iskorišćena za niz uvreda na račun preminulog generala, teške optužbe protiv državnog rukovodstva Srbije i osudu građana koji na njegovu ratnu ulogu gledaju drugačije od autorke.

Umesto uzdržanosti koja se očekuje u času nečije smrti i osvrta na istorijske događaje i haške presude, tekst objavljen u rubrici "Beli listić" već u naslovu donosi konačnu političku i moralnu presudu.

Čongradin na početku piše da je teško sabrati misli kada umre jedan zlikovac, da bi Mladića potom označila kao gada i najgoreg čoveka koji je rođen na ovim prostorima!

Međutim, na meti teksta nisu ostali samo preminuli general i njegova ratna uloga, autorka je otišla korak dalje, te se obrušila i na veliki broj građana Srbije i Republike Srpske, koji Mladića doživljavaju kao ratnog komandanta i simbol odbrane srpskog naroda.

Ona tvrdi da većina građana o Mladiću misli kao o "heroju" koji je branio srpski narod, predstavljajući takav stav gotovo kao dokaz izopačenosti celog društva.

Na taj način tekst koji bi trebalo da se bavi jednom istorijskom ličnošću prerastao je u optužnicu protiv svih koji ne prihvataju politički i ideološki sud autorke.

Pravo na kritičko tumačenje Mladićeve uloge, kao i na podršku odlukama Haškog tribunala, niko ne može osporiti. Međutim, razlika između argumentovanog stava i dehumanizacije nestaje onog trenutka kada se pokojnik naziva "gadom", a čitav narod predstavlja kao masa nesposobna da razume sopstvenu prošlost.

Foto: Printscreen

Vučiću i Dačiću pripisala podsticanje genocida

Posebno teške optužbe Čongradin je iznela protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, nazivajući ih "portparolima genocida".

Opet je otišla korak dalje, tvrdeći da su Vučić i Dačić podstrekivali i podržavali da se genocid dogodi. Za ovakvu optužbu, koja daleko prevazilazi političku kritiku i zadire u pitanje najteže krivične i moralne odgovornosti, u tekstu nije ponuđen nijedan dokaz, dokument niti konkretna činjenica.

Političko delovanje svakog javnog funkcionera, uključujući i njihove izjave iz devedesetih godina, legitimna je tema novinarskog preispitivanja. Ali tvrdnja da je neko podsticao izvršenje genocida ne može se zasnivati na ideološkom uverenju i nizu uvredljivih kvalifikacija!

Čongradin je smrt Ratka Mladića iskoristila i za napad na aktuelnu vlast, postavljajući pitanje kako je moguće da ljudi koje je prethodno optužila za podržavanje genocida danas upravljaju Srbijom.

Foto: Printscreen

Samo 14 godina je bio u zatvoru

O odnosu autorke prema smrti generala svedoči i rečenica: "Samo 14 godina je bio u zatvoru, a umro je u 85. godini".

Pišući o njegovom hapšenju, Čongradin navodi: "Bila sam srećna", a zatim kritikuje i vlasti uspostavljene posle 5. oktobra zato što nisu sprovele lustraciju i zato što u Deklaraciji Narodne skupštine Srbije iz 2010. godine zločin u Srebrenici nije nazvan genocidom.

Ona optužuje i nekadašnju vlast da nije trajno uklonila sa političke scene sve koje povezuje sa Slobodanom Miloševićem i Vojislavom Šešeljem, tvrdeći da je time omogućen povratak njihovih političkih naslednika.

Tekst se završava porukom da oni koje je autorka prethodno optužila za podsticanje i podržavanje genocida nisu u stanju da bilo šta u životu učine dobro, ni za pojedinca ni za narod.