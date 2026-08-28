VUČIĆ SE OPROBAO U KULINARSTVU U MALOM ZVORNIKU! Predsednik obišao gazdinstvo u selu Voljevci, pa uz meštane stao za roštilj! (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je gazdinstvo "STR Ada" u selu Voljevci, u opštini Mali Zvornik, pa pokazao kako se snalazi u kuhinji.
- Najvažnije je da podržimo ljude koji rade, ulažu i žele da razvijaju svoj posao. Zato ćemo gledati kako da pomognemo i kroz bespovratna sredstva, ali i na druge načine.
Hoću da ljudi vide da ta podrška postoji, da mogu da je dobiju i iskoriste mogućnosti koje im država pruža. Kada neko želi da radi i širi posao, treba da pronađemo način da mu pomognemo.
Razgovarali smo i o problemima sa strujom i vodovodom i tražićemo rešenja za ono što ljudima ovde predstavlja problem - naveo je predsednik.
Prilikom razgovora, Vučić je pokazao kako peče ribu, a potom upitao koja je riba najukusnija — deverika, rekli su.
- Ja volim soma - odgovorio je predsednik, pa dodao: "Nisam baš vičan, ali hvala vam što ste mi pružili priliku da probam".
Pogledajte u nastavku kako je tekla poseta:
Kurir.rs