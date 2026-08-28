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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je gazdinstvo "STR Ada" u selu Voljevci, u opštini Mali Zvornik, pa pokazao kako se snalazi u kuhinji.

- Najvažnije je da podržimo ljude koji rade, ulažu i žele da razvijaju svoj posao. Zato ćemo gledati kako da pomognemo i kroz bespovratna sredstva, ali i na druge načine.

Hoću da ljudi vide da ta podrška postoji, da mogu da je dobiju i iskoriste mogućnosti koje im država pruža. Kada neko želi da radi i širi posao, treba da pronađemo način da mu pomognemo.

Razgovarali smo i o problemima sa strujom i vodovodom i tražićemo rešenja za ono što ljudima ovde predstavlja problem - naveo je predsednik.

Prilikom razgovora, Vučić je pokazao kako peče ribu, a potom upitao koja je riba najukusnija — deverika, rekli su.

- Ja volim soma - odgovorio je predsednik, pa dodao: "Nisam baš vičan, ali hvala vam što ste mi pružili priliku da probam".

Pogledajte u nastavku kako je tekla poseta: