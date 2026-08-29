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Državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj oglasio se povodom današnjeg istorijskog početka rada prve fabrike humanoidnih robota u Evropi, koja je otvorena upravo u Srbiji, u Šapcu. On je istakao da otvaranje fabrike, kao i današnja poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predstavljaju važan trenutak za zemlju i, kako navodi, veliki korak ka budućnosti.

- Današnje puštanje u pogon fabrike humanoidnih robota i poseta predsednika Aleksandra Vučića je veliki dan za Srbiju i još važnije, za budućnost naše zemlje - napisao je Kešelj na svom Instagramu.

Kešelj navodi da otvaranje fabrike predstavlja mnogo više od dolaska još jedne investicije, ocenjujući da ono pokazuje dugoročan pravac u kojem se Srbija razvija i mesto koje želi da zauzme u novoj tehnološkoj eri.

- Današnje otvaranje prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji možda najbolje pokazuje razliku između politike koja razmišlja od danas do sutra i politike Aleksandra Vučića koja razmišlja o Srbiji za deset, dvadeset i trideset godina. Dok se u dobrom delu regiona još razgovara o tome šta će doneti veštačka inteligencija i robotika, Srbija već pravi konkretne korake i ulazi u novu tehnološku eru - dodao je.

Prema njegovim rečima, cilj je da Srbija ne bude samo korisnik novih tehnologija, već da postane mesto njihovog razvoja i proizvodnje, uz povezivanje robotike sa postojećom tehnološkom infrastrukturom.

- Predsednik Vučić je danas jasno pokazao šta je cilj – da Srbija ne bude samo tržište za nove tehnologije, već zemlja u kojoj će se one razvijati i proizvoditi. Humanoidni roboti sa oznakom „Made in Serbia“, povezivanje robotike sa našim data centrima, superkompjuterima i razvojem veštačke inteligencije predstavljaju ogroman iskorak i stavljaju Srbiju daleko ispred regiona u ovoj oblasti - istakao je državni sekretar.

Kešelj ističe da upravo ulaganje u tehnologiju, znanje i nova radna mesta vidi kao ključ dugoročnog razvoja Srbije i pripreme za promene koje donosi ubrzani tehnološki napredak.

- To je politika Aleksandra Vučića koju smatram jedinom pravom politikom za Srbiju: investicije, nova radna mesta, znanje, tehnologija i priprema zemlje za svet koji se ubrzano menja. Umesto da čekamo da budućnost stigne do nas, predsednik Vučić radi na tome da Srbija tu budućnost dočeka spremna. Siguran sam da građani vide i umeju da prepoznaju takvu razliku - dodao je.

Posebno je izdvojio EXPO 2027 u Beogradu, ocenjujući da će prisustvo humanoidnih robota proizvedenih u Srbiji imati snažnu simboliku pred posetiocima iz celog sveta.

- Posebno se radujem EXPO 2027, kada će goste iz čitavog sveta dočekivati i humanoidni roboti proizvedeni upravo ovde, u Srbiji. Zamislite koliko će snažna biti ta slika – ljudi iz celog sveta dolaze u Beograd, a dočekuje ih tehnologija sa oznakom „Made in Serbia“. To će biti simbol jednog novog, modernog i samouverenog lica Srbije, na kojem predsednik Vučić i državni vrh rade godinama - zaključio je Kešelj.