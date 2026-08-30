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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Tom prilikom je prokomentarisao i skup koji je juče održan u Užicu, gde su blokaderi pokazali nasilje, i istakao da se na prepunom trgu trudio da govori umirujuće i da stišava strasti.

- Meni je užasno žao kada vidim da se dogodi bilo koji incident. I meni je lako da kažem ko je kriv. Ne može da bude kriv onaj ko nikoga nije dirao i legitimno i zakonski zakazao skup. Nijedna ružna reč nije izgovorena kod nas. A sa druge strane imate ljude koji hoće da spreče nekoga da iskaže svoj stav. Razumem da je politika studentske liste da li mi je majka ovakva ili onakva, ko mi je otac. Ali to nije politika ni prošlosti, ni budućnosti.Takvu užasnu politiku niko nikada nije vodio. Nisu ti ljudi loši, njih je neko pokušao da napravi monstrumima - kazao je predsednik.

Istakao je da je to deo specijalnog rata protiv Srbije, i kaže da se vidi šta je urađeno od dobrih domaćina i dobrih ljudi.

- Ja ih pozivam na trpeljivost, da svako može mirno da iskaže svoje mišljenje. To se dogodilo i sa smrću Ranka Panića, kada Tadić nije hteo da dozvoli prolazak. Tada je teško povređen i Borislav Pelević. Moramo da razumemo da je demokratija najbolji oblik politike i nikada neću govoriti da su oni pretili da će da jašu, a da se dešava obrnuto. Sramota me je toga, i verujem da možemo da izbegnemo sve incidente. Oni sada nedvosmisleno zaostaju značajno što se tiče izborne popularnosti. I videćemo sve veću i veću nervozu, i plašim se šta su sve spremni da urade. Mi moramo zvati na dijalog, to je potpuni prioritet - naglasio je on i dodao:

- Da li vi stvarno mislite da je onih 200 želelo nekakav obračun sa onih 14.000, 15.000 ljudi... Ne, to je bilo za kamere N1 i Nove S. Prave predstavu, pa one najodvratnije trikove, kao kada je rušen Mosadeh, pa dovode dete pred policijski kordon, koriste najprljavije trikove koje častan čovek ne može da gleda i razume. Ali beže od stvarnih sukoba, pošto znaju kako bi to stvarno prošlo - naglasio je on.

Vučić je dodao da ljudi, kada glasaju, traže garancije za budućnost.

- To je moj očinski savet njima. Ako oni danas, kada su u opoziciji, ne žele da dozvole nekome da drži svoj miting ili da ima drugačiji stav ili mišljenje, možete li da mislite kakve bi zatvore i Gole otoke organizovali za ljude kada dođu na vlast. To je nešto što je mnogo važno, da svaki čovek ima u glavi, i da se zapita koliko danas imamo sloboda, a koliko bi sutra imali - rekao je predsednik.

Više o tome šta predsednik govori danas tokom puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora, možete pogledati OVDE.