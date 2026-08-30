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Užice je juče bilo poprište divljanja i ponovne agresije blokadera, koji su, nemoćni da na bilo koji drugi način dobiju podršku naroda, još jednom pokazali da im je nasilje na ulicama jedini program koji imaju.

Grupa blokadera pokušala je da linčuje građane koji su došli da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je govorio na skupu, a u svom rušilačkom maniru ni ovoga puta nisu prezali ni od čega, pa ni od gađanja kamenicama, pri čemu je jedan od njih pogodila snimatelja Radio televizije Srbije koji je samo obavljao svoj posao.

Međutim, na blokaderism medijima poput N1, možete čuti drugu stranu priče, a to je da kamerman nije povređen, već da mu je samo bilo - "prećeno"?! Na konstataciju voditelja da je televizija N1 dobila infomaciju da je snimatelj RTS pogođen kamenom u glavu, reporter sa terena ga je demantovao, rekavši da su do njega došle informacije da je novinarima RTS neko pretio.

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 - Ne znam šta se tačno desilo, samo sam čuo da je bilo određenih pretnji - rekao je on.

Njegove reči,međutim, demantuju snimci na kojima se vidi da novinarima, građanima i policiji nije samo prećeno, već su najbrutalnije napdnuti. U videu možete pogledati kako je izveštavala blokaderska N1 i kako su stvari zapravo izgledale u realnosti, gde se na snimku jasno vidi kako kamen ogromne veličine pada na snimatelja RTS:

 Kurir Politika

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