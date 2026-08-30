Slušaj vest

Polovinom 1992. u BiH su iz inostranstva počeli da pristižu muslimanski vojnici koji su sebe nazivali mudžahedinima (svetim ratnicima po Kuranu) i čiji je cilj bio boriti se protiv neprijatelja Muslimana u BiH.

Njima je komandovao Abu Haris, poznat i kao dr Abu Harit al Libi.

Do novembra 1992. oni su nastupali samostalno, ali su 19. novembra 1992. uključeni u 7. muslimansku brdsku brigadu i druge jedinice Trećeg korpusa tzv. Armije BIH. Oni su učestvovali u akcijama ovih jedinica, a povremeno i predvodili ceo Treći korpus tzv. ARBiH.

Rasim Delić je 1993. godine, 13. avgusta naredio da se obrazuje poseban odred „El Mudžahid“ koji će okupljati mudžahedine i biti potčinjen Trećem korpusu ARBiH. Kao komandant Glavnog štaba, Rasim Delić je bio najviši vojni oficir ARBiH koji je bio podređen samo Predsedništvu BiH. U njegovu komandnu odgovornost su spadali i Drugi i Treći korpus (koji je obuhvatao jedinice „El Mudžahid“) koji su imali svoje komandante i komandni kadar koji su svi bili potčinjeni direktno njemu.

1/12 Vidi galeriju Alija Izetbegović sa mudžahedinima tokom rata u BiH - El mudžahid Foto: RTRS Printscreen

Jedinice „El Mudžahid“, koje su bile pod njegovom komandom, za vreme rata u BiH su izvršile brojne ratne zločine i nečovečno postupanje prema srpskim i hrvatskim vojnicima, uglavnom zarobljenicima, među kojima su i sledeći:

- 21. juna 1995. godine, dva vojnika Vojske Republike Srpske (VRS) su zarobljena i odmah potom obezglavljena od strane pripadnike Armije RBiH. Po optužnici, i drugi srpski zarobljenici, zarobljeni istog dana, su doživjeli mučenja, uključujući prebijanja i odvedeni u logor u Kamenici. Još jednom vojniku, Gojku Vujičiću, je odsečena glava 24. jula 1995. Druge zarobljenike su terali da poljube odsečenu glavu koja je bila postavljena u prostoriji u kojoj su bili držani. U logoru u Kamenici su primenjivane razne vrste prebijanja i mučenja. Na nekim vojnicima su korišćeni elektrošokovi, a drugima su nanošeni „strašni bolovi tako što su im na noge stavljana gumena creva s vazduhom pod visokim pritiskom“.

I pored svega toga, osuđeni ratni zločinac Delić sahranjen je uz sve državne i vojne počasti tadašnje vlasti u BiH, da bi danas, 16 godina kasnije upravo isti ti koji su ga tako ispratili podnosili prijave i optuživali druge za "veličanje ratnih zločinaca".

U svom oglašavanju nakon smrti Ratka Mladića, sa druge strane isto to rukovodstvo SDP-a zaboravlja da su odali počast na grobu Rasima Delića — osuđenog ratnog zločinca pred Haškim tribunalom.

Naime, na fotografiji nastaloj 2015. godine, jasno se vidi rukovodstvo ove stranke kako povodom petogodišnjice smrti odaje počast na grobu Delića, dok danas podnose krivične prijave Tužilaštvu BiH protiv osoba zbog veličanja.

Ovaj potez razotkriva dvostruke aršine i politiku u kojoj se sopstveni osuđeni zločinci veličaju i sahranjuju uz počasti, dok se protiv političkih protivnika podnose prijave za identične stvari.

Da skandal bude veći — niko iz Evrope tada nije reagovao niti se suprotstavio odluci da se osuđeni ratni zločinac sahrani uz najviše državne i vojne počasti, baš kao što je izostala i reakcija na prisustvo samog državnog vrha na toj sahrani.

Zanimljivo je da su u tom trenutku potpuno zatajili i tadašnja vlast u Srbiji, ali i dežurni NVO sektor, od kojih se nije čula ni reč osude. Delić je sahranjen 19. aprila 2010. godine uz najviše vojne počasti na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, a verski obred predvodio je tadašnji reis-ul-ulema Mustafa Cerić. Događaju je prisustvovalo više hiljada građana i državnih zvaničnika, među kojima i SDP BiH. Isto je bilo i svih narednih godina do danas kada na godišnjicu njegove smrti oni dolaze da odaju počast na grobu Rasima Delića.

- 11. septembra 1995. godine, oko 60 vojnika VRS je zarobljeno i tri žene i svi su bili prebačeni u logor u Kamenici. Svih 60 se kasnije vodilo kao nestalo i pretpostavlja se da su mrtvi. Optužnica tvrdi da su spomenute tri žene bile podvrgnute nasilju, konkretno silovanju. Sve tri su oslobođene 15. novembra 1995.

- Još jedna grupa od 10 vojnika Vojske Republike Srpske je zarobljena 10. septembra 1995. godine. Svi su bili podvrgnuti surovom mučenju u periodu od 12 dana.

Ovako je Alija 1995. postrojio mudžahedine

Godine 1995, nekadašnji lider SDA i vođa muslimana u krvavom građanskom ratu u BiH, u Jugoslaviji - Alija Izetbegović, postrojio je na Gostoviću kod Zenice pripadnike zloglasne jedinice "El Mudžahid" koja je delovala u okviru 3. korpusa tzv. Armije BiH.

Samo mesec dana nakon što su na Vozući počinili stravične zločine nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima.

U jedinici su bili uglavnom dobrovoljci iz islamskih zemalja koji su u BiH počeli da stižu već početkom rata. Ostali su upamćeni po najvećem zlu i najkrvoločnijim zločinima, ne samo nad Srbima koji su branili svoja ognjišta nego i civilima, ženama i decom.

- Odgovorni ne samo da nisu bili kažnjeni, nego su ovim postupkom amnestirani od odgovornosti za ova zlodjela, rekao je pre desetak godina ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević za RTRS.

Naime, u jednom od priloga koji je banjalučka RTRS emitovala pre desetak godina javnost je mogla da se podseti na zločine zloglasnog "El mudžahida" nad Srbima za vreme rata u Bosni, ali i činjenicu da su najveća zlodela koja su činili aminovao i sam tadašnji vojni vrh tzv. Armije BiH ali i politički na čelu s Alijom Izetbegovićem koji je na tom postrojavanju čak izrekao i pohvalu.

Štaviše, "ne samo da je potvrdio svoje učešće u tim zločinima; on je pohvalio mudžahedine zbog velikih pobeda koje su izvojevali i najavio nove bitke", podsetio je RTRS u jednoj od svojih informativnih emisija od pre desetak godina dodajući da je do kraja rata ova jedinica brojala više od 1.700 pripadnika, koji su činili brojne zločine i svirepa ubistva.

Dramatična pogubljenja i mudžahedini koji u rukama drže odsečene srpske glave snimljeni su na propagandnim video-kasetama odreda "El Mudžahid", koje su distribuisane donatorima po islamskim državama, a tamo su navodno završavale i odsečene glave srpskih vojnika kao dokaz vernosti i predanosti džihadu, podsetio je tada RTRS:

"ZLIKOVAC PAR EKSELANS, ON JE DOVODIO MUDŽAHEDINE S BLISKOG ISTOKA" Vučić o Rasimu Deliću, njegovoj sahrani, licemerju: Jer odsečena srpska glava ne vredi ništa Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao otvaranju deonice Dunavskog koridora gde je odgovarao i na pitanja novinara o važnim i aktuelnim temama u zemlji. O činjenici da je Rasimu Deliću, osuđenom ratnom zločincu, koji je sahranjen uz vojne počasti u BiH, predsednik je rekao: - Kada je počeo sukob u Ukrajini oni su rekli da niko ne sme da ruši teritorijalni integritet članica UN. Toga se nisu držali, nego su govorili da je Milošević kasapin, morali su bezbroj prideva da izmišljaju. Kao i danas, plaćali su neke u našoj zemlji da rade njihov prljavi posao. To su radili sa jednim ciljem, da nam uzmu deo teritorije. Sve su pogazili, i onda nam kažu da ne gledamo u prošlost. Kada vi kažete da treba da dođe do mira u Ukrajini, oni kažu: A ne ne ne, Rusija mora da izgubi. Po svakom pitanju imaju različite principe. A mi imamo iste. Podržavamo teritorijalni integritet država članica UN. Ako neko može da govori o principima, možemo mi, oni ne mogu o tome da govore - rekao je predsednik Vučić. Predsednik kaže da je Delić bio komandant 3. korpusa ArBiH. - Zlikovac par ekselans, on je dovodio mudžahedine sa Bliskog istoka, nazvao je taj odred "El Mudžahid", i počinili su stravične zločine, nad Hrvatima recimo u selu Malina. Njih 40 su pobili najmanje. A izvodili su najgore zločinačke operacije nad Srbima u Vozući, Smolući, na Ozrenu. Tu su odsecali glave Srbima, jedan od njih je bio Gojko Vujačić, i terali su druge zatvorenike da ljube tu glavu. A na sahranu su došli svi oni, iz takozvanog SDP i tih finih što nisu kao nacionalisti, a uvek su bili gori od SDA, svi su došli, uz sve vojne i državne počasti, uz plotune. A dženazu je vršio Reis ul ulema Mustafa Cerić. Samo da imate u vidu. To je kao naš patrijarh. Samo da imate to u vidu, i naravno da su kod njih dvostruki aršini, jer odsečena srpska glava ne vredi ništa. To moramo da razumemo. Zgrožen sam bio i navijanjem na jednoj od utakmica juče, ali dobro, to je život koji živimo i moramo da radimo na pomirenju sa Bošnjacima - kazao je Vučić.

Ko je doveo mudžahedine u Bosnu - uloga Izetbegovića i osuđenog ratnog zločinca Rasima Delića

Pre nešto više od 10 godina, u BiH je prikupljen i dokazni materijal koji se odnosio na ratnu odgovornost predsedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH Šefika Džaferovića, ulogu mudžahedina, humanitarnu pomoć i milijarde maraka koje su iz inostranstva stizale u tzv. Republiku BiH.

Da su mudžahedini, koji su se borili u sastavu Bošnjačke armije BiH, počinili stravične zločine nad Srbima i Hrvatima, utvrdio je u procesu protiv generala Rasima Delića i Haški tribunal, ali nije utvrdio ko je mudžahedine doveo u BiH, podestio je tada RTRS.

Potvrda da je "borce na Alahovom putu doveo tvorac Islamske deklaracije" nalazi se i među dokazima koje je Mirsad Kebo tada predao tužilaštvu, podsetio je tada RTRS u svojoj informtivnoj emisiji.

"Sekli srpske glave za 1.000 maraka"

"Mudžahedine je odobrio, njihov dolazak, gospodin Alija Izetbegović, on je bio Alfa i Omega komandovanja. Njega nema, on nije živ. Ostali su njegovi sledbenici i svedoci monstruoznih zločina mudžahedina u srednjoj Bosni, koliko god se vrh SDA trudio da iz ratnog arhiva ukloni mračnu stranu vlastitih biografija, na odsecanje glava srpskoj deci i staricama nisu svi ostali nemi. Danas ću ja dobiti jedno pismo, znate, u kome čitava jedna jedinica boraca kaže da je njima nuđeno od 1.000 do 1.500 maraka da seku glave ubijenih.

Da su mudžahedini, koji su se borili u sastavu Bošnjačke armije BiH, počinili stravične zločine nad Srbima i Hrvatima, utvrdio je u procesu protiv generala Rasima Delića i Haški tribunal, ali nije utvrdio ko je mudžahedine doveo u BiH.

Novac su im nudili mudžahedini, pristigli iz arapskih zemalja. Pred očima celog sveta formiran je odred El Mudžahid i priključen Trećem korpusu, takozvane Armije BiH, pod neposrednim rukovodstvom Alije Izetbegovića. Pomahnitali islamisti počinili su brojne stravične zločine, među kojima i one u Vozući 1995. godine.

Na video snimku jasno se vidi da je odred El Mudžahid bio direktno podređen komandi Trećeg korpusa, čime su demantovane tvrdnje političkog Sarajeva da je ova jedinica delovala samostalno. Združene snage su u krvavom piru podno Ozrena pobile na stotine Srba, podsetio je tada RTRS u emisiji u kojoj je prikazan i video-snimak na kojem se čuje sledeće:

"Džihad ratnici nisu imali milosti ni za srpsku nejač"

"Najveći ratni prijem koji smo dosad imali i najveće gubitke smo dosad nanijeli. Ja računam da u mojoj zoni ima preko 200 mrtvih i žrtava. Dakle, ova moja cifra je tačna. Da, na našoj strani ima 200, ima sigurno. Preko 500, znači mrtvih i žrtava"

Džihad ratnici nisu imali milosti ni za srpsku nejač, podsetio je tada RTRS i dodao: Čak su za muslimanske vojnike sačinjena uputstva i odštampana u 50.000 primeraka: "Grijeh nije ubiti, ako tako starješina naredi."

Vojnoj komandi se stavlja na raspolaganje da odluči da li je korisnije i od interesa za opštu stvar da oslobodi, razmijeni ili likvidira neprijateljskog zarobljenika.

Osama bin Laden kod Izetbegovića

Koliko je radikalni islam imao uporište u tadašnjem muslimanskom političkom i vojnom vrhu, govore i izjave svedoka da je čak i Osama bin Laden u dva navrata bio u Bosni i Hercegovini. Njegovu posetu i susret sa Alijom Izetbegovićem otkrila je tada i novinarka nemačkog Špigla, Renata Flotau. Sa Bin Ladenom slučajno se srela ispred Izetbegovićeve kancelarije i od njega dobila vizit kartu. Tada joj je rekao da će dovesti dobrovoljce i potvrdio da ima pasoš BiH, emitovao je tada RTRS.