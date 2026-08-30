HRVATI OPET ZAKUKALI ZBOG SRPSKOG NAORUŽANJA! U Zagrebu haos, ministar odbrane tražio pritisak na Srbiju! "Pokušaji da se dođe do jeftinih političkih poena"
Izgleda da hrvatski zvaničnici ne mogu mirno da spavaju od modernog srpskog naoružanja, pa gotovo svakog meseca javno kukaju nad sudbinom.
Glavnu ulogu u tome dosad je imao predsednik Hrvatske Zoran Milanović, ali je sada u prvi plan iskočio ministar odbrane Ivan Anušić, koji je otišao toliko daleko da je u pomoć pozvao hrvatske partnere da "izvrše politički pritisak na Srbiju", iako analitičari podsećaju da se Hrvatska slično naoružava i ocenjuju da se iza Anušićevog zahteva krije pokušaj da se "ostvare jeftini politički poeni".
Milanović je u poslednje vreme redovno govorio o srpskom naoružanju, a posebno je zavideo našoj zemlji na novim borbenim avionima "rafalima". Zbog toga je često kritikovao Francusku jer je Hrvatskoj prodala polovne, a Srbiji nove "rafale".
Međutim, hrvatskim zvaničnicima ne smetaju samo srpski borbeni avioni već i raketni sistemi, odnosno celokupni proces naoružavanja. To ne krije ni Anušić koji je predložio da Hrvatska izveštava svoje partnere o naoružavanju Srbije kako bi oni izvršili "politički pritisak".
Na tu temu se nadovezao i Goran Jandroković, predsednik hrvatskog parlamenta, i poručio da se Srbija naoružava ne samo "defanzivnim, nego i ofanzivnim naoružanjem".
Vlade Radulović, vojni analitičar, ocenjuje da smo svedoci "paradoksalne situacije" u vezi sa reakcijama iz Zagreba na naoružavanje Srbije.
- Hrvatska kritikuje Srbiju zbog naoružavanja, a u isto vreme sklapa savez sa Albanijom i takozvanim Kosovom čiji cilj svakako nije da se odbrani od Srbije nego naprotiv. Mislim da su sve kritike iz Hrvatske na račun Srbije pokušaji da se postignu jeftini dnevnopolitički poeni i ništa drugo - navodi Radulović.
Kako kaže, upiranje prstom iz Zagreba na Beograd traje već 10 godina, od kada je počeo "proces modernizacije našeg odbrambenog sistema".
- Pravi problem za Hrvatsku je što i Srbija nabavlja višenamenske avione od istog francuskog proizvođača "Dasoa". Pritom, u Hrvatskoj se vodi politički rat između predsednika i premijera preko ministarstva odbrane, a kao što sam rekao, napadi na Srbiju su jedini sigurni politički poeni - istakao je Radulović.
Podseća da je Hrvatska još pre Srbije počela da nabavlja ofanzivno naoružanje.
- Hrvatska, recimo, od Amerike nabavlja višecevni raketni sistem "Himars", a od Nemačke samohodne haubice "PzH 2000" i tenkove "Leopard". To su se sve ofanzivna naoružanja, s tim što kod njih to naoružavanje ide mnogo sporije zbog međusobnih nesuglasica za razliku od Srbije. Takođe, Hrvatska jača i svoju ratnu mornaricu. Kada se sve to sagleda, može se postaviti pitanje i zbog čega se Hrvatska naoružava, a pritom je članica NATO-a čiji su članovi i njeni susedi Slovenija i Mađarska - ocenjuje Radulović.
Kako kaže, suludo je ako Hrvatska vidi pretnju u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
- Srbija je vojno neutralna i 20 godina članica Partnerstva za mir zbog čega mora da jača sve svoje odbrambene službe. Ne sme se zaboraviti i da zub vremena čini svoje pa Srbija mora da kupuje nova sredstva koja nisu ni postojala pre 20 godina, ali i da zanavlja postojeća sredstva. Jedino na taj način može da prati tempo vojne tehnologije - zaključuje Radulović.
Srbija se ne priprema za rat jer ne želi ratove i sukobe
Reakcije iz Hrvatske prokomentarisao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kazao da se Srbija naoružava "zbog odvraćanja od potencijalne agresije".
Kako je rekao, Srbija se "ne priprema za rat" jer "ne želi ratove i sukobe".
- Naš cilj je odvraćanje. Mi ratove ne želimo, mi sukobe ne želimo, ali nikome nećemo dozvoliti da nam ruši i uništava zemlju. A što se tiče ofanzivnog oružja, pa gledali smo od komšija, pa onda uradili i napravili bolje - rekao je Vučić.
Kurir Politika/Blic