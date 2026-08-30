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Izgleda da hrvatski zvaničnici ne mogu mirno da spavaju od modernog srpskog naoružanja, pa gotovo svakog meseca javno kukaju nad sudbinom.

Glavnu ulogu u tome dosad je imao predsednik Hrvatske Zoran Milanović, ali je sada u prvi plan iskočio ministar odbrane Ivan Anušić, koji je otišao toliko daleko da je u pomoć pozvao hrvatske partnere da "izvrše politički pritisak na Srbiju", iako analitičari podsećaju da se Hrvatska slično naoružava i ocenjuju da se iza Anušićevog zahteva krije pokušaj da se "ostvare jeftini politički poeni".

Milanović je u poslednje vreme redovno govorio o srpskom naoružanju, a posebno je zavideo našoj zemlji na novim borbenim avionima "rafalima". Zbog toga je često kritikovao Francusku jer je Hrvatskoj prodala polovne, a Srbiji nove "rafale".

Međutim, hrvatskim zvaničnicima ne smetaju samo srpski borbeni avioni već i raketni sistemi, odnosno celokupni proces naoružavanja. To ne krije ni Anušić koji je predložio da Hrvatska izveštava svoje partnere o naoružavanju Srbije kako bi oni izvršili "politički pritisak".

Na tu temu se nadovezao i Goran Jandroković, predsednik hrvatskog parlamenta, i poručio da se Srbija naoružava ne samo "defanzivnim, nego i ofanzivnim naoružanjem".

Vlade Radulović, vojni analitičar, ocenjuje da smo svedoci "paradoksalne situacije" u vezi sa reakcijama iz Zagreba na naoružavanje Srbije.

- Hrvatska kritikuje Srbiju zbog naoružavanja, a u isto vreme sklapa savez sa Albanijom i takozvanim Kosovom čiji cilj svakako nije da se odbrani od Srbije nego naprotiv. Mislim da su sve kritike iz Hrvatske na račun Srbije pokušaji da se postignu jeftini dnevnopolitički poeni i ništa drugo - navodi Radulović.

Foto: Kurir Televizija

Kako kaže, upiranje prstom iz Zagreba na Beograd traje već 10 godina, od kada je počeo "proces modernizacije našeg odbrambenog sistema".

- Pravi problem za Hrvatsku je što i Srbija nabavlja višenamenske avione od istog francuskog proizvođača "Dasoa". Pritom, u Hrvatskoj se vodi politički rat između predsednika i premijera preko ministarstva odbrane, a kao što sam rekao, napadi na Srbiju su jedini sigurni politički poeni - istakao je Radulović.

Podseća da je Hrvatska još pre Srbije počela da nabavlja ofanzivno naoružanje.

- Hrvatska, recimo, od Amerike nabavlja višecevni raketni sistem "Himars", a od Nemačke samohodne haubice "PzH 2000" i tenkove "Leopard". To su se sve ofanzivna naoružanja, s tim što kod njih to naoružavanje ide mnogo sporije zbog međusobnih nesuglasica za razliku od Srbije. Takođe, Hrvatska jača i svoju ratnu mornaricu. Kada se sve to sagleda, može se postaviti pitanje i zbog čega se Hrvatska naoružava, a pritom je članica NATO-a čiji su članovi i njeni susedi Slovenija i Mađarska - ocenjuje Radulović.

Kako kaže, suludo je ako Hrvatska vidi pretnju u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

- Srbija je vojno neutralna i 20 godina članica Partnerstva za mir zbog čega mora da jača sve svoje odbrambene službe. Ne sme se zaboraviti i da zub vremena čini svoje pa Srbija mora da kupuje nova sredstva koja nisu ni postojala pre 20 godina, ali i da zanavlja postojeća sredstva. Jedino na taj način može da prati tempo vojne tehnologije - zaključuje Radulović.

Srbija se ne priprema za rat jer ne želi ratove i sukobe

Reakcije iz Hrvatske prokomentarisao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kazao da se Srbija naoružava "zbog odvraćanja od potencijalne agresije".

Kako je rekao, Srbija se "ne priprema za rat" jer "ne želi ratove i sukobe".

- Naš cilj je odvraćanje. Mi ratove ne želimo, mi sukobe ne želimo, ali nikome nećemo dozvoliti da nam ruši i uništava zemlju. A što se tiče ofanzivnog oružja, pa gledali smo od komšija, pa onda uradili i napravili bolje - rekao je Vučić.