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Najviši državni vrh Hrvatske još od prošle godine potresa "rafalni zemljotres" od kada se saznalo da je Srbija od Francuske kupila ove borbene avione naprednijeg standarda F4, dok je Hrvatskoj isporučeno 12 polovnih rafala starijeg standarda koji su plaćeni 999 miliona evra!

Međutim, čini se da je Hrvatska sada napravila opasan korak dalje ugrožavajući svoj odnos sa NATO saveznicom Francuskom, zbog odlične sardanje i prijateljstva ove zemlje upravo sa Srbijom, i tražeći saveznike u lažnoj državi Kosovo!

Hrvati nikako ne mogu da oproste ni sami sebi, ni Francuskoj, ali ni Srbiji nadmoć srpske vojne avijacije, pa su se tako rafali francuske proizvodnje izazvali produbljivanje unutrašnjeg sukoba hrvatskog predsednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, pisala su se zvanična protestna pisma Parizu, optuživala Srbija i njen šef države Aleksandar Vučić za sve grehe ovog sveta, ali se čini da je hrvatska opsesija srpskim rafalima u poslednje vreme otišla opasan korak dalje!

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Printscreen/Jutarnji list

Naime, novi potres dogodio pre nekoliko dana kada je Francuska pozvala Hrvatsku vojsku da učestvuje na tradicionalnoj vojnoj paradi u Parizu, što je hrvatski predsednik Milanović decidirano odbio, a kao ključni razlog naveo to što "Francuska trguje sa Beogradom istom robom koju je prodala Zagrebu"!

Dok je Milanović odbijao poziv svog NATO saveznika, u Hrvatskoj kod Slunja odigravala se vojna vežba "Borbena moć 2026" na koju je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić lično pozvao tzv. Kosovske bezbednosne snage (KBS)! Ovim je Hrvatska još jednom prekršila međunarodno pravo i Rezolucija SB UN 1244 koji zabranjuju tzv. Kosovu da ima vojsku, a da stvar bude gora pripadnici KBS-a su delovali u sklopu glavnog segmenta vežbe - združene ofanzivne operacije na poligonu "Eugen Kvaternik"!

Specijalista za terorizam i organizovani kriminal Miroslav Bjegović ocenjuje za Kurir da će odluka Zorana Milanovića o zabrani upućivanja hrvatskih pripadnika oružanih snaga na vojnu paradu 17. jula u Parizu "zasigurno narušti vojno-bezbednosne odnose Hrvatske i Francuske".

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Hrvatima je očigledno važnija saradanja sa lažnom vojskom lažnog Kosova, nego sa Francuskom! Smatram da Hrvatska će imati više štete nego koristi od ovog poteza, s obzirom da je Francuska kao članica Nato Alijanse najveća vojna sila na prostoru EU, a sa druge strane očito da je hrvatska saradnja sa nelegalnom vojnom formacijom tzv. KBS za Zagreb važnija i bitnija jer imaju iste zamisli i isti zadatak, koji predsatvlja direktnu bezbednosnu pretnju Srbiji i njenom teritorijalnom integritetu. Bez obzira na njihove zamisli, čuli su uvek jasne odgovore od strane srpskog državnog rukovodstva i vrhovnog komandanta predsednika Vučića da Srbija odlično shvata poruku kada su formirali vojni savez Zagreb - Tirana - Prištna - govori Bjegović i dodaje:

- Njima se ne dopada upravo to što srpska vojska iz dana u dan sve više jača, što su i priznali i sami hrvratski analitičari, generali i funkcioneri koji su javno rekli da Srbija ima odličnu saradnju i sa Istokom i Zapadom, kao i da sve ono što je naša zemlja uložila u svoju vojsku ne može biti nikako lak plen za neke koji imaju nečasne namere. Srbija ulaže u odbrambene kapacitete i iz dana u dan je jača i snažnija i to je ono što im pomaže na putu ostvarivanja njihovog cilja za koji sam potpuno siguran da nikada neće moći ni da bude ostvaren!

Hrvatski vojni analitičar digao na noge sve u Zagrebu: "Srbi mogu da nas pometu" Mario Galić, poznati hrvatski vojni analitičar, rekao je da će Srbija dobiti "napredniju varijantu francuskog aviona" i ocenio da je reč o prikrivanju "užasnog fijaska". - Taj "Rafale F4" je mnogo napredniji. Avionika je veoma modernizovana. Ovo što će dobiti Srbi pomelo bi naše u vazdušnom prostoru. To je problem kako Hrvatska funkcioniše u poslednjih pet, šest godina. Nemate nikakvu koordinaciju između Vlade i predsednika. To je nedopustivo - kazao je Galić.

Karijerni diplomata i nekadašnji ambasador pri UN Branko Branković ukazuje za Kurir da ljutnja Hrvatske jer je Srbija od Francuske dobila odgovarajuće vojno naoružanje, pokazuje mnogo toga što se vuče još iz prošlosti.

Foto: Kurir Televizija

- Prvo, u Hrvatskoj je jedan galimatijas ozbiljnih problema u vlasti između šefa države Milanovića i predsednika Vlade Plenkovića što, po meni, u mnogim državama predstavlja krizu vlade i neku vrstu potrebe da se ide na nove izbore, što Hrvati ne rade. Ljutnja Hvrtske koja je razlog neodlaska njihove vojske u Pariz, vuče korene još iz prošlosti, što se ne sme zaboraviti da je Hrvatska bila na strani fašizma tokom Drugog svetskog rata. Istovremeno ta ljutna hrvatskih zvaničnika pokazuje koliko Hrvatska ali i još neke druge zemlje članice EU koje su svojevremeno primane u članstvo iz čisto političkih razloga nakon raspada Jugoslavije i SSSR, su u okviru same Unije tretirane kao članice drugog reda i služe za potkusurivanje kad god Evropi treba nešto. Na primer, da Hrvatska i slične države pruže podršku politici EU u vezi Rusije i podrže Ukrajinu - objašnjava Branković i dodaje:

- Suština je da oni nisu tretirani kao druge države što naravno pokazuje kako EU gleda te političke članove. Pozvali su tzv. vojsku tzv. Kosova na svoju vojnu vežbu što vuće korene iz nedavnog sporazua Tirane Zagreba i Prištine, što je izazvalo jednu nevericu i sumnju, jer zašto bi dve zemlje članice NATO stvarali neke nove vojne saveze unutra samog NATO? A kamli da to rade sa jednom lažnom državom. To je ispalo neozbiljno i oni sa ovim potezima pokušavaju zapravo da dignu svoj rejting u NATO ili u EU i da pokažu da i oni mogu nešto da urade.