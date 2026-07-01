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Hrvatski mediji nastavljaju da intenzivno izveštavaju o naoružanju Srbije, kao što su i ranije kada je Srbija nabavila najnovije kineske supersonične rakete, pa su i sada govorili o tome što će naša država nabaviti uskoro višenamenski borbeni aviona Rafal - F4.1.

U trenutku kada deo hrvatske javnosti pokušava da srpsku nabavku francuskih aviona predstavi kao iznenađenje ili kao diplomatski propust Pariza, hrvatski vojni analitičar Mario Galić, međutim, taj argument praktično ruši tvrdnjom da je Beograd svoje namere javno najavljivao, a da je problem u hrvatskom državnom vrhu i nedostatku koordinacije između predsednika i Vlade Hrvatske.

Galić jer ocenio da će Srbija dobiti napredniju verziju francuskih borbenih aviona "rafal" od onih koje ima Hrvatska, uz tvrdnju da bi srpski avioni, kada stignu u naoružanje, imali jasnu prednost u odnosu na hrvatske.

Slobodna Dalmacija Foto: Slobodna Dalmacija printscreen

Galić je, govoreći u emisiji "U mreži Prvog" hrvatskog radija, komentarisao novi sukob predsednika Hrvatske Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko slanja pripadnika Hrvatske vojske na vojnu paradu u Parizu. Ipak, najveću pažnju izazvala je njegova ocena o srpskoj nabavci "rafala" i o tome da u Zagrebu pokušavaju da prikriju razmere sopstvenog promašaja.

Foto: Index Hr printscreen

Prema Galićevim rečima, Milanovićeva izjava da nije znao da će Francuska prodati "rafale" i Srbiji pokazuje ozbiljan propust u hrvatskom sistemu odbrane i informisanja državnog vrha. On je poručio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvoreno najavljivao da će Srbija kupiti "rafale" ukoliko to učini i Hrvatska, pa to, kako je naveo, nije bila nikakva tajna.

Rekao je da će Srbija dobiti napredniju varijantu francuskog aviona.

Prema njegovoj oceni, to nije posebna verzija pravljena za Srbiju, već moderniji međukorak razvijan za francusko ratno vazduhoplovstvo. Kako je rekao, srpski avioni bi "pomeli" hrvatske u vazdušnom prostoru.

Mario Galić Foto: Prinstscreen

- Ono što će dobiti Srbi za dve godine je puno naprednije od onog što mi imamo, ali ne zato što je to rađeno za Srbiju nego zato što je to rađeno za francusko ratno vazduhoplovstvo, kao međuprojekt do dolaska aviona pete generacije. Taj Rafal F4 je puno napredniji. Avionika je jako modernizovana. Ovo što će dobiti Srbi pomelo bi naše u zračnom prostoru. To je problem kako Hrvatska funkcioniše u zadnjih pet, šest godina. Nemate nikakvu koordinaciju između Vlade i predsednika. To je nedopustivo", zaključio je Galić.

Politički analitičar Božo Kovačević takođe je kritikovao i Milanovića i Plenkovića, navodeći da spor oko slanja vojske u Pariz nije samo protokolarno pitanje, već pitanje spoljne politike i ustavnih nadležnosti. On je ocenio da se o najozbiljnijim državnim pitanjima ne može razgovarati na takav način i da se predsednik i premijer ponašaju nediplomatski.

Kovačević je dodao da i predsednik i premijer, umesto da rešavaju problem, pokušavaju da izvuku političku korist iz sukoba na osetljivom polju odbrane i nacionalne bezbednosti. Prema njegovoj oceni, obojica se u tome pokazuju "jednako neodgovornima".