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Srbija već godinu i po dana živi pod konstantnim pritiskom i terorom blokadera, čije je jedino političko oružje postalo maltretiranje sopstvenog naroda, posebno onih koji ne njihovo dele mišljenje.

Od blokada saobraćaja, puteva, gradova, pa sve do otvorenog fizičkog nasilja, ova agresivna grupa pokazala je da nema apsolutno nikakav plan, program niti viziju za budućnost zemlje, a ono što jedino poseduje je plan za nasilje i novo izazivanje haosa! Umesto najavljivane demokratije i demokratskoj odlučivanja, građani Srbije su od "boraca za demokratiju" mesecima dobijali samo destrukciju, uvrede i konstantne pokušaje da se u društvo unese razdor. Sve što se mesecima nakupljalo - od verbalnog linča na društvenim mrežama do crtanja meta na čelu svakome ko misli drugačije - sada je preraslo u ogoljeni ulični radikalizam, koji za cilj ima samo jedno: izazivanje opšteg haosa i paralisanje normalnog života u Srbiji!

Nakon što je Užice juče bilo poprište divljanja i agresije blokadera, koji su, nemoćni da na bilo koji drugi način dobiju podršku naroda, još jednom pokazali da im je nasilje na ulicama jedini program koji imaju.

Grupa blokadera pokušala je da linčuje građane koji su došli da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je govorio na skupu, a u svom rušilačkom maniru ni ovoga puta nisu prezali ni od čega, pa ni od gađanja kamenicama, pri čemu je jedna od njih pogodila snimatelja Radio televizije Srbije koji je na licu mesta obavljao svoj posao.

Kao što reče predsednik Srbije "takvu užasnu politiku niko nikada nije vodio" i "videćemo sve veću i veću nervozu".

Evo jedan od videa koji kao podsetnik služi da prikaže kompletnu sliku blokaderske "politike":