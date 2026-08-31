"VELIKE KOMPANIJE NE BI DOŠLE U SRBIJU BEZ OVOGA“ Stručnjaci: Uprkos blokaderskim tenzijama, predsednik Vučić donosi razvoj državi!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da ga pokušaji blokada neće sprečiti da obiđe svaki grad u zemlji i najavio predstojeći odlazak u Novi Sad, gde očekuje veliku podršku građana.
Predsednik Vučić je istakao da građani žele mir i stabilnost, a ponašanje opozicije na ulicama vidi kao jasan pokazatelj kako bi se odnosili prema neistomišljenicima da su na vlasti.
Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali političku atmosferu u Srbiji bili su Marko Miškeljin, iz Centra za društvenu stabilnost i prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.
Miškeljin je komentarisao incident u Užicu, pa se složio da je u pitanju medijska predstava i rekao šta je dublji problem u celoj priči:
- Normalizacija ovakvog ponašanja je dublji problem, odnosno da sprečite slobodno izražavanje nekoga ko se ne slaže sa vama po nekim stavovima. U Užicu smo imali prijavljeni skup, a grupe ljudi su nasilno pokušali da upadnu. To ne sme da bude prihvatljivo. Imamo najave i za naredne skupove da će ići na konfortaciju, ometanje i prekidanje uredno prijavljenog skupa.
Koridori Srbije
Deđanski se dotakao novih 213 kilometara auto-puta i rekao da samo veoma specifični ljudi mogu to da kritikuju:
- Svi znamo da nema razvoja države bez asfalta i energije. Mi smo to postigli proteklih godina, a samim tim dolaze razne kompanije u našu zemlju. Ko bi bez ovih dostignuća došao u Prokuplje ili Arilje. Izgradnja puteva je izuzetno olakšala život stanovnicima. Blokaderi ne traže glasove, znaju da ih neće dobiti, njima treba nesreća i nju izazivaju sami ili provociraju.
Miškeljin je se nadovezao na ovu temu rekavši da su putevi od izuzetnog značaja i istakao da smo u neposrednom razgovoru predsednika Vučića sa građanima čuli da su putevi potrebni za lakši život:
- To je ljudima krucijalno za svakodnevni život i ta infrastruktura se drastično promenila u proteklih 10 godina. Pored velikog značaja za građane, putevi su odlični i za privredu. Zahvaljujući infrastrukturi došle su velike kompanije u Srbiju, a dolaziće ih još jer je mnogo lakše privući investitore sa putevima koji povezuju bitne saobraćajnice. To je indirektan benefit i za same građane.
Izborna noć
Pred Srbijom su parlamentarni izbori, a Miškeljin je rekao da se mnogi pridružuju izbornoj trci i da sumnja kako ne žele da prihvate rezultate:
- Uz to, ne govore ni o programu ili idejama. Konstantno se govori o izbornoj noći, a ne o danu, ne pričaju o tome da odrade politički deo posla, kako da privuku glasače, već samo razmišljaju šta će kada se zatvore biračka mesta i na koji način će da dovedu do podizanja tenzija. To je izuzetno opasno, pogotovo ovoliko pre izbornog dana.
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