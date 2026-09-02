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Narodna poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović istakla je da ta stranka ne može da podrži studentsku listu, jer kako kaže, "ne znaju šta bi podržali jer ne znaju ljude sa liste". Ona je dodala i da ne postoji komunikacija s tim blokom, uprkos pokušajima da je više puta uspostave.

- Niti znamo ko su ljudi koji su na toj listi, niti imamo komunikaciju, iako smo više puta pokušavali da je uspostavimo. Mislim da je zaista apsurdno pričati na tu temu. Oni ne žele da pričaju da opozicionim političarima, a to šta je uradila Demokratska stranka i ljudi koji su samostalni poslanici to je njihova stvar, ja to ne bih komentarisala - rekla je Nestorovićeva za blokadersku "Nova S".

Na pitanje voditeljke zbog čega predstavnici opozicije i studenti ne sednu za isti sto i postignu dogovor, Nestorovićeva je ukazala da javnost od studenata u blokadi još nije dobila odgovor zbog čega odbijaju takav dijalog.

- Ja nikada nisam čula da je neko postavio to pitanje studentima. Volela bih da čujem odgovor nekog iz plenuma, da kaže: "Nama konkretno smeta taj i taj, smeta nam konkretno ta i ta politika", da mi čujemo šta zapravo ta deca, odnosno šta oni žele - kazala je ona.

Posebno oštra bila je govoreći o objavi BIRODI-ja, na koju se voditeljka pozvala kao na pokazatelj da je tzv. "studentska lista" trenutno najjača politička snaga, iako njeni kandidati još nisu predstavljeni javnosti!

- To nije istraživanje, moram da budem iskrena. To je bacanje prašine u oči! Ovde se nije radilo o anketi, ovde nisu bili pitani građani. Bilo bi nepravedno da kažem "ja bih volela da studenti imaju 52 odsto", ali to ćemo videti tek kada izbori budu raspisani - poručila je ona.