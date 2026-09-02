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Komandant Kfora general-major Ozkan Ulutaš izjavio je da optimizacija Kfora ne predstavlja prenos mandata ili odgovornosti Kfora na tzv. Kosovsku policiju, niti povlačenje i smanjenje obaveza NATO prema Kosovu i Metohiji. On je istakao da Kfor zadržava svoj bezbednosni mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti i nepristrasno, uvažavajući zabrinutost svih zajednica na KiM, uključujući i srpsku.

- Kfor će ostati pouzdan garant stabilnosti, nastavljajući da doprinosi bezbednom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i slobodi kretanja. Zadržaće sposobnosti, spremnost i fleksibilnost potrebne za reagovanje na različite bezbednosne scenarije - rekao je Ulutaš za Kosovo onlajn.

Govoreći o mostu na Ibru, naveo je da je postepena tranzicija stalnog prisustva Kfora deo šireg procesa optimizacije.

- Tranzicija stalnog prisustva Kfora na mostu na Ibru zasnovana je na uslovima i blisko koordinisana sa kosovskom policijom, Euleksom i drugim relevantnim akterima. Kfor će nastaviti da održava vidljivo prisustvo u severnoj i južnoj Mitrovici i širom severa Kosova - rekao je komandant Kfora.

O Visokim Dečanima

Govoreći o bezbednosti manastira Visoki Dečani, Uluktaš je naveo da je uključivanje tzv. kosovske policije u bezbednosnu arhitekturu oko manastira postepen proces zasnovan na uslovima.

- Posvećenost Kfora bezbednosti manastira Visoki Dečani ostaje čvrsta - rekao je Ulutaš i dodao da je konačna odluka o potpunom povlačenju Kfora iz manastira u nadležnosti NATO-a.

Osvrćući se na slučajeve napada, pretnji i pritisaka na Srbe, Ulutaš je rekao da Kfor prati svaki incident koji može da utiče na bezbedno okruženje za sve zajednice.

- Sprovođenje zakona nije deo mandata Kfora, ali nastavljamo da blisko sarađujemo sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, uključujući kosovsku policiju, u skladu sa najvišim operativnim standardima i principom pravičnog i jednakog tretmana svih zajednica - rekao je Ulutaš.

"Ozbiljno shvatamo zabrinutost Srba"

Ulutaš je poručio da Kfor ozbiljno shvata zabrinutost srpske zajednice zbog bezbednosti.

Uz ocenu da se situacija poboljšala, Ulutaš kaže da to ne znači da se svaka osoba već oseća dovoljno bezbedno, niti da se incidenti ne mogu dogoditi.

- Održavamo snažno i vidljivo prisustvo širom Kosova, posebno na severu, i sprovodimo svakodnevne aktivnosti sa lokalnim zajednicama - rekao je komandant Kfora.

Naveo je da će Kfor svoje prisustvo na severu KiM, ukoliko to bezbednosna situacija bude zahtevala, prilagoditi, obustaviti ili poništiti promene u rasporedu snaga.

- NATO takođe zadržava mogućnost da pojača Kfor ako događaji koji utiču na bezbednost na Kosovu ili regionalnu stabilnost učine to neophodnim - zaključio je Ulutaš.