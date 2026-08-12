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Na Kosovu i Metohiji počeo je novi udar na svetinje Srpske pravoslavne crkve (SPC) kada su u ponedeljak uveče na ogradu poseda Crkve Svetih Flora i Lavra i Crkva Vavedenja Bogorodice u Lipljanu okačene zastave terorističke UČK i Albanije, dok lažni premijer privremenih prištinskih institcija Aljbin Kurti tvrdi da Srbija ima "hegemonističke ciljeve prema regionu", a među albanskim političarima vlada neobična panika zbog izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućoj promeni toka reke Ibar. Ipak, u isto vreme KFOR je poslednjih dana počeo postepeno smanjivanje stalnog prisustva trupa na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici, dok je istvoremeno najavio početak integracije tzv. Kosvskih bezbednosnih snaga (KBS) u svoju bezbednosnu strukturu oko manastira Visoki Dečani.

Analitičari ocenjuju za Kurir da sve ovo ne može biti slučajnost, već dobro osmišljeni plan regionalnih neprijatelja Srbije.

I sam predsednik Vučić kazao je da će razgovarati sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem o odluci KFOR-a da smanji stalno prisustvo na Ibru u Mitrovici uz poruku da se "tako nešto ne sme dozvoliti", iako tako nešto za njega nije neočekivano.

On je juče odgovarajuči na pitanje novinara o kampanji opozicionih medija protiv njega povodom izjave o Ibru, ponovio da je rekao da će prvo da se formira komisija, radna grupa, pa "da se vidi".

Aleksandar Vučić Foto: Nemanja Nikolić

- Ali oni su odmah skočili, ne zato što oni nešto znaju, pa slušam sva moguća lupetanja, izvire Ibar u Crnoj Gori, pa zato ne možete ovo, ne možete ono. Postoji bezbroj tumačenja i baviće se stručnjaci svim tim. Nešto drugo je ovde u pitanju. To je njihova želja i potreba da uvek budu na strani neprijatelja Srbije. Ma koliko Kurti zločina počinio protiv Srba, ma koliko Srba uhapsio, maltretirao, proterao sa vekovnih ognjišta, ma koliko im kuća srušio - nikada za njih to neće biti signal da makar jedno saopštenje ili jednu izjavu daju protiv toga - kazao je Vučić i dodao:

- Ali ukoliko pokušate da na bilo koji način, potpuno mirnim putem i to predlozima za koje kažete da ćete da formirate komisiju, da se vidi da se sastoji od međunarodnih eksperata i od svega drugog, onda imate problem. Jer vi u stvari ne smete da pokušate da zaštitite srpski narod. Kod dela naših ljudi u domaćoj politici postoji opsesivna potreba da urade sve protiv Srba i da uvek budu na strani onih koji su protiv Srba. Morate da budete protiv Srba. Ne mogu to ni da razumem, ni da prihvatim!

Opasno

Predsednik Odbora za odbranu Narodne skupštine Milovan Drecun ocenio je da su potezi KFOR-a da smanji broj svojih pripadnika na mostu na Ibru početak integraciju KBS u svoju bezbednosnu strukturu oko manastira Visoki Dečani, opasni po srpski narod i povećavaju bezbednosni rizik za Srbe.

Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Foto: Kurir Televizija

- Ovo je veoma pogrešan korak KFOR-a, koji odgovara u potpunosti zahtevima Aljbina Kurtija i privremenih institucija samouprave, ali maksimalno podiže bezbednosni rizik za srpski narod i šalje poruku da se jednostavno ne ponaša u skladu sa Rezolucijom 1244. KFOR mora biti prva i jedina snaga koja će obezbediti sigurno okruženje za srpski narod. KBS nikako nije i ne može biti faktor bezbednosti za srpski narod, jer pripadnici te tzv. kosovske policijske službe i specijalnih parapolicijskih jedinica maksimalno ugrožavaju bezbednost Srba, maksimalno ih terorišu, fizicki ih maltretiraju, hapse i proganjaju - naveo je Drecun i dodao da je prenošenje dela odgovornosti KFOR-a na prištinske institucije "ili pogrešna procena ili svesna politička odluka koja vodi ka prepuštanju bezbednosnog sektora vlastima u Prištini."

Eparhija raško-priznrenska: Najoštrija osuda skrnavljenja u Lipljanu Eparhija raško-prizrenska najoštrije je osudila "čin skrnavljenja i otvorene nacionalisticke provokacije u Lipljanu", gde su dva lica albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte, u kojoj se nalaze srednjovekovni hram Vavedenja Presvete Bogorodice iz XIV veka i hram Svetih mucenika Flora i Lavra, postavila zastave OVK i Republike Albanije. U saopštenju Eparhije se ističe da će se, i pored toga što su pripadnici tzv. kosovske policije, priveli počinioce i potom uklonili zastave sa crkvene ograde, stvarni odnos institucija prema ovom delu pokazati u daljem postupku, njegovoj pravnoj kvalifikaciji i spremnosti tužilaštva i suda da utvrde motive i odgovornost počinilaca. Iz Kancelarije za KiM poručuju da ovakvim gestom albanski izgrednici i ekstremisti pokazuju po ko zna koji put da ne žele mir i suživot, niti da gaje ikakvo poštovanje prema svetinjama SPC, vec da žele tenzije i incidente i proterivanje našeg naroda.

Unapred iskalkulisano

Na pitanje zašto se povlačenje snaga KFOR sa Mosta na Ibru dešava maltene sinhronizovano sa uključivanjem snaga tzv. KBS u obezbeđivanje manstira Visoki Dečani, stručnjak za bezbednost i prof Fakulteta za međunarodnu politiku Ilija Kajtez govori za Kurir da "u politici, kao i u životu može da bude sve - osim slučajnosti."

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- To je jasno definisan plan dodatnog pritiska na Srbiju i na srpski faktor na Balkanu, jer im smetaju naši uspesi na ekonomskom, međunarodnom pa i vojnom planu. Naši neprijatelji, pre svega u regionu, ali po neki i sa Zapada koji podržavaju privremenu vlast u Prištini, zapravo žele da zaustave uspon Srbije i zato i preuzimaju ovakve mere. Ništa to nije slučajno i unapred je iskalkulisano. Vest o smanjenju broja pripadnika KFOR i na Mostu na Ibru i oko Visokih Dečana, gde su se Albanci naprasno nakon 50 godina setili da grade neki put, je jako loša po naš stradalni narod na KiM, koji je već namučen Kurtijevom politikom. Jedina konstatna Kurtijeve politike je upravo to: progon, zatvaranje i zastrašivanje Srba. Njemu već preko tri godine vlada malteno vanredno stanje u tzv. institucijama i jedino što radi, zajedno sa svojim mentorima iz Tirane i Zagreba sa kojima je i sklopio vojni savez, je razmišljanje kako da nanesu što veće nepočinstvo i ponize sprski narod. To im je jedina politika, plan i program. Evropske sile ovde nisu neutralne, ali moraju da ispunjavaju ono što je njihova osnovna misija. I u slučaju Mosta na Ibru i Visokih Dečana radi se o jednoj kooridinsanoj akciji antisrpske koalicije Tirana-Zagreb-Priština i dela međunarodne zajednice - govori prof Kajtez i dodaje:

- Predsednik Vučić i Vlada Srbije pokušavaju na sve vidljive i nevidljive način da urazume te ljude i da se nekako ta spirala nasilja bar smanji, ako je već nemoguće da se prekine sada. Na potezu su sada zapadni faktori, ali moraju da znaju da narodu na KiM gori pod nogama. Ipak, što kaže naš narod "ničija nije do zore gorela", pa neće ni tiranstvo Kurtija i njemu sličnih. Srbi moraju da se bore, razgovaraju i da uz podršku Matice izdrže još jedno iskušenje.