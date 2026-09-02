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Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da ćemo u narednim danima imati tačnu informaciju kada će izbori biti raspisani.

- Ja ću razgovarati sa predsednikom o tome, ali to je možda manje bitno. Ja mislim da je mnogo bitnije da mi pripremimo društvo na taj događaj i da smo mi dosta toga uradili da se to nekako stabilizuje - rekao je Macut za televiziju K1 odgovarajući na pitanje da prokomentariše procene da ćemo, ako se sutra ne raspišu izbori, morati da sačekamo do 10. septembra.

Govoreći o nedavnoj sednici Skupštine Srbije na kojoj je na dnevnom redu bilo izglasavanje nepoverenja Vladi, on je ocenio da je ona, naročito trećeg dana, prerasla u politički performans.

Prema rečima premijera, tokom prva dva dana te sednice bilo je prostora za relativno normalnu raspravu i iznošenje činjenica, iako se 90 odsto tema nije odnosilo na to zašta je traženo zakazivanje sednice o izglasavanju nepoverenja, već o milion drugih stvari za šta, kako je ukazao, ova Vlada apsolutno nije odgovorna unazad 25 godina.

- Trećeg dana došli smo u situaciju, tog vrhunca, tog političkog performansa kada je bilo 40 minuta kontinuiranog optuživanja mene lično za sve živo što je moguće bilo da se optuži, sa direktnim, maltene uvredama, od politike do nekakvih, da kažem, opštih mesta i tako dalje. Mislim da to apsolutno nije dobra priča - rekao je Macut.

Dodao je da mu je takav način obraćanja bio neprijatan, ali da pokušava da se distancira od političkih sukoba i da ih posmatra iz ugla rešavanja problema.

On je istakao da tokom skupštinske rasprave nije čuo dovoljno konkretnih predloga opozicije o tome kako bi izgledao njihov budući rad i eventualni program vlade, već pre svega osvrte na prošlost, sadašnji trenutak i prethodne vlade.

- Po meni to uopšte nije dobro, jer to opet ne vodi nekakvom smirivanju ili nekakvom pokušaju da se stigne do nečega. Ja nisam čuo bilo šta iz plana opozicije na temu šta planiraju na skorašnjim izborima, da li imaju neku platformu za budući rad vlade osim niza različitih osvrta i refleksija na prošlost, trenutak, sadašnjost, prethodne vlade i tako dalje. Prosto, zbir optužbi ili nekakvih, da kažem, razmišljanja - rekao je premijer.