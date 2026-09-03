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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić učestvovala je danas u Banjaluci na svečanoj sednici Parlamentarnog foruma u Narodnoj skupštini Republike Srpske i tom prilikom poručila da mir i stabilnost rade u korist Srbije, Republike Srpske i čitavog srpskog naroda!

- Otkada sam izabrana za predsednika Skupštine Srbije, predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ja sastajali smo se češće nego bilo koja druga dva predsednika naša dva parlamenta. Upravo ovde, u Banjaluci, 2. jula 2024. godine održana je prva, konstitutivna sednica Parlamentarnog foruma. Ona je održana na početku mog mandata, a danas, na 5. Forumu, imamo priliku da sagledamo rezultate dvogodišnjeg rada i razgovaramo o prioritetima za naredni period. Forum je osnovan kako bi posebne i paralelne veze Srbije i Republike Srpske dobile snažniju parlamentarnu dimenziju i kako bi naše dve skupštine aktivno doprinosile realizaciji dogovorenog i pokretanju novih zajedničkih inicijativa - navela je Brnabićeva na Instagramu.

Kako je rekla, u dosadašnjem radu posebnu pažnju posvetili su očuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma, naše kulture, tradicije i identiteta, saradnji u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sećanja i daljem povezivanju naših institucija, privreda i ljudi.

- Deklaracija Svesrpskog sabora predstavlja politički i institucionalni okvir tog rada i utvrđuje pravce daljeg povezivanja Srbije i Srpske. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je u Užicu poručio da Srbiji nije potrebno drugo poluvreme sukoba i podela, već razgovor, rad, mir, stabilnost i ekonomski napredak. Ta poruka je važna za čitav naš narod, gde god on živeo. Danas, više nego ikada dosad, mir i stabilnost rade u korist Srbije, što znači, u korist čitavog srpskog naroda. Mir i stabilnost rade i u korist Republike Srpske. I to je ono što je najvažnije kada pričamo o budućnosti, kao i dva principa: posvećenost i kontinuitet. Jer ovde se ne radi o nama. Ovde se radi o kontinuitetu koju će osigurati dalju saradnju naših institucija, ko god bio na njihovom čelu. Hvala vam beskrajno na kolegijalnosti, prijateljstvu i saradnji. Živela Republika Srpska! Živela Srbija! - kazala je predsednica Skupštine.