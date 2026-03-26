Slušaj vest

Četvrta sednica Parlamentarnog foruma Republika Srbija - Republika Srpska održava se u Beogradu, a skup su otvorili predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Ana Brnabić je rekla da je važno da se parlamentarna saradnja i inicijative koje su važne sa srpski narod sa obe strane Drine što više konkretizuju i istakla da je potrebna veća uključenost Parlamentarnog foruma u izgradnji memorijalnih centara u Beogradu i Donjoj Gradini, posvećenih žrtvama Jasenovca.

- Memorijalni centar je ono što smo obećali našem narodu i svim našim građanima pre nekoliko godina. Moja molba je da vidimo sa resornim ministarstvima i takođe sa naučnim institutima kako možemo da ubrzamo ovaj proces, da se raspišu javni tenderi - rekla je Brnabićeva.

Brnabić i Stevandić otvorili Parlamentarni forum

Dodala je da je važno da Parlamentarni forum što češće zaseda, kako bi kroz stalne razgovore podržao predstavnike vlasti i u Srbiji i u Republici Srpskoj.

collage132132.jpg
izložba Jasnovac.jpg

 - Važno je da parlamentarni forum postoji, da što češće zasada i da nekim konkretnim inicijativama, ali i stalnim razgovorom i dijalogom, mi podržimo sve ono što radi predsednik Aleksandar Vučić, ranije naravno predsednici Milorad Dodik i Željka Cvijanović i sada predsednik Karan, ali naravno i naše izvršne vlasti, odnosno naše dve vlade - navela je predsednica Skupštine Srbije.

U ime delegacije Narodne skupštine Republike Srpske obratio se njen predsednik Nenad Stevandić.

Forum zaseda dva puta godišnje, a čini ga 11 poslanika iz Srbije i isto toliko iz Republike Srpske. Zadatak foruma je, između ostalog, upućivanje njegovih akata, zaključaka i predloga skupštinama Srbije i Republike Srpske, kao i komunikacija sa međunarodnim organizacijama.

Kurir Politika

Ana Brnabić (1).png
Čeda Jovanović
x01 Beta copy.jpg
teodorovic.jpg