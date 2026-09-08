samo se on čekao

samo se on čekao

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Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, kao jedan od najglasnijih u kritikovanju i prozivanju Srbije i predsednika Aleksandra Vučića i jedan od istaknutih podržavalaca blokadera, iskoristio je sahranu generala Ratka Mladića da Beogradu uputi nove političke uslove i traži temeljnu promenu odnosa srpske države prema sopstvenoj istoriji.

Povod za njegovo oglašavanje bilo je prisustvo predstavnika državnih institucija, pripadnika vojske i članova vlasti na ispraćaju generala Mladića.

- Sahrana Ratka Mladića ne može se posmatrati isključivo kao privatni događaj, jer učešće predstavnika državnih institucija, pripadnika vojske i članova vlasti šalje jasnu političku poruku. Svako njegovo veličanje ili relativizovanje njegovih zločina direktno je suprotno vrednostima na kojima počiva Evropska unija - napisao je Picula na Iksu.

Picula je potom otvoreno stavio do znanja da Brisel evropski put Srbije ne posmatra samo kroz ispunjavanje zvanično utvrđenih kriterijuma, već i kao sredstvo političkog uslovljavanja i preoblikovanja odnosa srpskog društva prema sopstvenoj prošlosti.

- Evropski put Srbije nije samo pitanje otvaranja pregovaračkih poglavlja i ispunjavanja tehničkih kriterijuma, već pre svega pitanje političkog izbora i prihvatanja evropskih vrednosti - kazao je on.

Prema njegovim rečima, Srbija ne može istovremeno da teži članstvu u EU i da "institucionalno prati, veliča ili učestvuje u osudi najtežih ratnih zločina".

Ovakvom formulacijom Picula je praktično poručio da Srbija ne može samostalno da određuje svoju politiku sećanja, niti da poštuje osećanja velikog dela srpskog naroda, za koji je general Mladić bio komandant vojske koja je branila Republiku Srpsku i srpski narod u Bosni i Hercegovini.

Hrvatski političar tražio je od vlasti u Beogradu i "jasan raskid sa politikom istorijskog revizionizma", kao i nedvosmisleno prihvatanje presuda međunarodnih sudova.