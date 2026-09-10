"Budući svemir za svet koji se brzo menja"

"Budući svemir za svet koji se brzo menja"

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Samit se održava na inicijativu predsednika Francuske Emanuela Makrona, predsednik Srbije prati ga iz prvog reda.

1/17 Vidi galeriju Predsednik Vučić u prvom redu na Samitu o svemiru 2026 u Parizu Foto: Youtube Printscreen, EU Defence and Space

Na samom početku samita, francuski predsednik srdačno se pozdravio s predsednikom Srbije...

Foto: Youtube Printscreen, EU Defence and Space

...i ostalim visokim zvanicama među kojima je i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen koja se posle Makrona i obratila učesnicima.

Podsetimo, predsednik se jutros uživo uključio iz Pariza rekavši sledeće:

- Ovaj samit je za nas izuzetno važan! Danas je ovaj samit veoma važan, naravno, on se dešava u eri globalnih političkih izazova i rekao bih međusobnih trvenja. I tu je sad borba, s jedne strane između Amerikanaca i Kineza, ali s druge strane i između Evropljana i svih drugih, jer i Evropljani žele da zauzmu svoj prostor. I verujem da je to i za nas veoma važno, rekao je Vučić i dodao da ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama.

Foto: TV PInk Printscreeen

- Ali, možemo da imamo svoje male satelite, možemo da imamo senzore, možemo da radimo sve što je važno po pitanju poljoprivrede, klimatskih promena. Osim poljoprivrede i klimatskih promena, imate odbrambenu industriju, imate elementarne nepogode i mogućnost da ih sprečavate i sagledavate. Mislim da su to stvari od izuzetnog značaja, kojima nismo posvećivali veliku pažnju u prošlosti.

- Tu smo i da naučimo, da vidimo, da razgovaramo sa najboljim svetskim kompanijama i da vidimo šta je to što zajednički možemo da uradimo, zaključio je Vučić na kraju uključenja.

Tokom današnjeg boravka u Parizu, predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".

Predsednik je sinoć prisustvovao večeri koju je u čast šefova država i vlada učesnika organizovao francuski predsednik.