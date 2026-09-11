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Politički amaterizam i potpuni haos u blokaderskim redovima iz dana u dan dostižu vrhunac. Pristalice blokadera na javnim nastupima otvoreno su priznale istinu - nemaju pojma ko su uopšte ljudi za koje treba da glasaju, niti za koga bi glasali na izborima.

Jedan od snimaka na skorašnjim "studentskim" protestima otkriva pravu realnost profila ličnosti koji pripadaju tom skupu. Na pitanje za koga bi želeo da bude predsednički kandidat studentske liste i da li ima neko ime u glavi, blokader na protestu je odgovorio da nema i da mu čak nije ni važno!

- Poverenje moje u studente i studentske listu je takvo, plus zašto je važno kako se ta osoba zove. Glasao bih za kamen na kupusu. Sistem je taj dobro postavljen, poštovanje zakona, onda može da bude golub, da sleti, kažem on je predsednik i on će to dobro uraditi - poručio je jedan od blokadera.

Jedna blokadera otišla je korak dalje i prokomentarisala da je na protestima "brine" količina zastava na kojima piše "Nema predaje", a koja se odnosi na Kosovo i Metohiju.

- Brine me količina zastava "Nema predaje", brine me što ta ista zastava visi sa novosadske tvrđave i brine me nema predaje kod srušenog Generalštaba. Ja vidim nenacionalističku, antinacionalističku Srbiju. Jer nas je nacionalizam doveo ovde. Sve što se nama događa danas, posledice političkih odluka koje smo kao država doneli u ratovima 90 ih. Mislim da je jedini način da Srbija ide dalje je da okrene jednom za svagda i stavu tačku na bilo kakve nacionalističke pretenzije - poručila je blokadera.