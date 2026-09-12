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Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov oglasio se povodom napada na dekana Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija koji se desio ispred te ustanove, a za koji su studenti blokaderi istakli da je reč o "napadu koji nije slučajan" i da je politički motivisan.

- Došli su na mesto na kome je zaista stradala Milica Živković, o čemu nikada ni reč nisu rekli, da bi lagali o napadu sa političkom pozadinom koji se nikada nije desio! Dakle, njihova izmišljena žrtva teža je i važnija od stvarne žrtve deteta o kome je baš oni trebalo da brinu. I to profesori? Sramota...- napisao je Jovanov na Iksu.

Podsetimo, pripadnici policije u Beogradu uhapsili su S. C. (29) zbog sumnje da je na području Savskog venca u Beogradu počinio dva razbojništva i napad na dekana Filozofskog fakulteta D. S. (53).

Kako je saopštio MUP, osumnjičeni se tereti da je u Čika Ljubinoj ulici prišao D. S. s leđa, nakon što je video da je podigao novac sa bankomata, a zatim ga udario i oborio na zemlju.

Kako se saznaje, napad na dekana Filozofskog fakulteta nije bio politički motivisan, već je u pitanju razbojništvo, a kod osumnjičenog je nađen ukradeni novac.

 Kurir Politka

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