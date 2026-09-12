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Student Medicinskog fakulteta Miloš Pavlović izjavio je danas da je sa ponosom predata izborna lista pod nazivom "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i pozvao mlade da se uključe u stvaranje sigurne i stabilne Srbije.

- Danas smo sa ponosom predali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Vreme je da mladi ne budu samo posmatrači, već aktivni učesnici u stvaranju sigurne, stabilne i napredne Srbije u kojoj žele da grade svoju budućnost. Mi mladi verujemo u našeg budućeg predsednika Vlade Aleksandra Vučića. Čoveka čije će znanje, iskustvo i mudra politika nastaviti da vodi Srbiju putem razvoja i napretka. Pred nama je zahtevna i ozbiljna kampanja. Biće potrebno mnogo rada, razgovora i energije, ali čvrsto verujem da će građani Srbije umeti da prepoznaju odgovornost, rezultate i politiku koja garantuje sigurnu i stabilnu budućnost za sve. Ujedinjeni, odgovorno i hrabro, za slobodnu, sigurnu i naprednu Srbiju! - poručio je Pavlović na Instagramu.

 Kurir Politika

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