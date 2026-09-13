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Hrvatski novinar Domagoj Margetić, poznat po tome što je kreirao lažnu aferu "Sarajevo safari" priznao je da daje punu podršku blokaderskoj "studentskoj" listi i pozvao sve građane koji imaju pravo glasa da to isto urade, a onda je usledio nastup u kojem govori i revoluciji, nasilju, "jurenju" i "krvoproliću" sa političkim protivnicima.

- Pa ja se nadam nekako s obzirom na to da dobro poznajem Beograd, znam da u Beogradu ima dovoljno bandera na kojima bi takvi mogli da vise, verujem da ima dovoljno konopaca, a Boga mi ima dovoljno i ulica i bulevara po kojima bi ljudi mogli da ih jure. Odmah se to hvata, juri po ulicama, veže i trpa po kamionima. Nema milosti - rekao je Margetić.

Nakon toga, počeo je da govori o predstojećim izborima u Srbiji i navodio scenario.

- Dakle, 26.oktobra moraju da se vezani trpaju u kamione. Da su Rumuni to uradili s Čaušeskuom za 10 godina bi se Čaušesku vratio na vlast i je*ao bi im milu majku za sve što su napravili. Ali Rumuni su to znali i oni su Elenu i Čaušeskua osudili, presudili, žalba nije odlagala izvršenje i svi znamo kako se to završilo. Po meni, građani i građanke Srbije ne smeju da prihvate takve krivotvorene rezultate i moraju se boriti borbom na ulicama svim raspoloživim sredstvima... Ako tad građani ne odgovore revolucijom i pobunom i odbranom Srbije od fašističko-mafijaške diktature, Srbija je izgubljena - pomahnitalo je poručio.

Nakon toga, obratio se i predsedniku države Aleksandru Vučiću, upućujući najstrašnije pretnje.

- Dragi Aleksandre Vučiću, molim te idi u Uzbekistan, Kirgistan, po mogućnosti u Rusiju i nadam se da voliš bandž džamping, ali fristajl, bez ikakve kuke, tako ćete se đubreta najbolje rešiti. To će biti najbrža presuda, ako on ode tamo. Oni će ga roknuti, samo da nemaju sa smećem posla - rekao je i dodao za Bezbednosno infromativnu agenciju Srbije:

- BIU treba doživljavati kao razboniču, terorističku organizaciju, goru neko Al Kaida i njih treba baš ono juriti po ulicama, tamburat letvama, zatvrati po haustorima, dobro prebijati. Čekamo da vas jurimo, a ja, ja ću posebno da vas jurim. Moja lična osveta to jeste - da vas jurim, znači neću mirovati dok go*no bude na slobodi u EU, nećete hodati slobodno ulicama, sokacima, bilo kojom rupom u EU. Okrenite se, biću vam za vratom - kazao je hrvatski novinar.

U snimku ispod, možete pogledati pun mržnje i vidno pomahnitali Margetićev govor: