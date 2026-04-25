Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da se na primeru Tonina Picule vidi potvrda onoga što je govorio danas, da misle da su moralno superiorni nad svima, a potom se dotakao hrvatskog novinara Domagoja Margetića koji iznosi gnusne laži o predsedniku Vučiću.

- Jednu stvar vam jutros nisam rekao. Pre 10 godina kada sam išao u Srebrenicu, moralo je da se zaustavi moguće buduće prijateljstvo između Srba i Bošnjaka. Ko zna koje su službe organizovale incidente tamo, ne samo bošnjačke. Kada bi se krenulo u bilo kakve ozbiljne razgovore, recimo o auto-putu do Sarajeva, onda krenu da izmišljaju gluposti kao što je Sarajevo safari - rekao je Vučić o Domagoju Margetiću i dodao:

- Ne razumem sada kog je ubio Bakir Izetbegović. I to dovodite nekog lokalnog kretena, za kog znate da je hrvatski Milovan Brkić.

Predsednik je istakao da je priča o Sarajevo safariju toliko glupa, i da su za osam meseci promašili vreme kada je bio na Palama.

- Koristeći veštačku inteligenciju su mi nakačili pušku na levo rame, a niko ko je dešnjak ne nosi je na levom ramenu. Samo se zapitajte, kome odgovara rušenje odnosa između nas i Bošnjaka. Mi smo izgradili tri mosta i obnovili prema RS i BiH. Inače nam bilo ko drugi ne bi pomogao da to uradimo zajednički - kazao je on.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić