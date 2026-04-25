DOVODITE NEKOG LOKALNOG KRETENA, ZA KOG ZNATE DA JE HRVATSKI MILOVAN BRKIĆ Vučić o Margetiću: Koristeći veštačku inteligenciju su mi nakačili pušku na levo rame
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da se na primeru Tonina Picule vidi potvrda onoga što je govorio danas, da misle da su moralno superiorni nad svima, a potom se dotakao hrvatskog novinara Domagoja Margetića koji iznosi gnusne laži o predsedniku Vučiću.
- Jednu stvar vam jutros nisam rekao. Pre 10 godina kada sam išao u Srebrenicu, moralo je da se zaustavi moguće buduće prijateljstvo između Srba i Bošnjaka. Ko zna koje su službe organizovale incidente tamo, ne samo bošnjačke. Kada bi se krenulo u bilo kakve ozbiljne razgovore, recimo o auto-putu do Sarajeva, onda krenu da izmišljaju gluposti kao što je Sarajevo safari - rekao je Vučić o Domagoju Margetiću i dodao:
- Ne razumem sada kog je ubio Bakir Izetbegović. I to dovodite nekog lokalnog kretena, za kog znate da je hrvatski Milovan Brkić.
Predsednik je istakao da je priča o Sarajevo safariju toliko glupa, i da su za osam meseci promašili vreme kada je bio na Palama.
- Koristeći veštačku inteligenciju su mi nakačili pušku na levo rame, a niko ko je dešnjak ne nosi je na levom ramenu. Samo se zapitajte, kome odgovara rušenje odnosa između nas i Bošnjaka. Mi smo izgradili tri mosta i obnovili prema RS i BiH. Inače nam bilo ko drugi ne bi pomogao da to uradimo zajednički - kazao je on.