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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenim mrežama povodom skandaloznih izjava hrvatskog novinara Domagoja Margetića, ocenivši da njegova javna podrška tzv "studentskoj listi" otkrila prave namere i krajnje domete političkih protivnika aktuelne vlasti.

Brnabić je ukazala na drastičnu radikalizaciju retorike koja stiže iz redova onih koji podržavaju blokadere.

- Zanimljiv plan i program tzv. Studentske liste: od šišanja i jurenja, prženja i flambiranja, stigli su, uz pomoć hrvatskog "trećeg oka" Margetića, do toga da će nas vešati po banderama - poručila je predsednica parlamenta.

Ona je naglasila ključnu razliku između, kako navodi, dve suprotstavljene političke opcije na predstojećim izborima. Nasuprot nastupima koji pozivaju na nasilje i revanšizam, Brnabić je istakla političku platformu vladajuće koalicije.

- Nasuprot tome, lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" nudi dijalog, pomirenje i zajedništvo, u cilju daljeg jačanja Srbije kao samostalne i suverene države. To se, naravno, ne sviđa ni Margetiću, ni Piculi, ni mnogima u regionu koji su podržali tzv. Studentsku listu sa jednim ciljem - da oslabe Srbiju i vrate je u vreme kada smo kaskali za čitavim regionom - zaključila je Brnabić.

Ova oštra reakcija usledila je nakon što je Domagoj Margetić javno pozvao građane Srbije na radikalne akcije i revoluciju na ulicama, uz otvorene pretnje političkim protivnicima, državnom vrhu i pripadnicima bezbednosnih službi. Margetić je u svom skandaloznom obraćanju govorio o "vešanju po banderama", "trpanju političkih protivnika u kamione bez milosti", upoređujući situaciju sa nasilnim svrgavanjem rumunskog predsednika Čaušeskua.

Pored toga, hrvatski novinar je uputio i direktne pretnje predsedniku Aleksandru Vučiću, kao i pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije (BIA), pozivajući na fizičke obračune po ulicama i u haustorima.

Reagovao je i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov: