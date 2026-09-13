MARGETIĆ JE BLOKADERIMA "TREĆE OKO" IZ HRVATSKE! Ana Brnabić o pretnjama hrvatskog "novinara": Od prženja i flambiranja stigli su do vešanja na ulicama
- Ana Brnabić je ocenila da podrška Domagoja Margetića tzv. studentskoj listi pokazuje radikalizaciju i prave namere političkih protivnika vlasti.
- Poručila je da ta lista, uz pomoć Margetića, promoviše nasilje i pretnje vešanjem, dok koalicija Aleksandra Vučića nudi dijalog, pomirenje i zajedništvo.
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenim mrežama povodom skandaloznih izjava hrvatskog novinara Domagoja Margetića, ocenivši da njegova javna podrška tzv "studentskoj listi" otkrila prave namere i krajnje domete političkih protivnika aktuelne vlasti.
Brnabić je ukazala na drastičnu radikalizaciju retorike koja stiže iz redova onih koji podržavaju blokadere.
- Zanimljiv plan i program tzv. Studentske liste: od šišanja i jurenja, prženja i flambiranja, stigli su, uz pomoć hrvatskog "trećeg oka" Margetića, do toga da će nas vešati po banderama - poručila je predsednica parlamenta.
Ona je naglasila ključnu razliku između, kako navodi, dve suprotstavljene političke opcije na predstojećim izborima. Nasuprot nastupima koji pozivaju na nasilje i revanšizam, Brnabić je istakla političku platformu vladajuće koalicije.
- Nasuprot tome, lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" nudi dijalog, pomirenje i zajedništvo, u cilju daljeg jačanja Srbije kao samostalne i suverene države. To se, naravno, ne sviđa ni Margetiću, ni Piculi, ni mnogima u regionu koji su podržali tzv. Studentsku listu sa jednim ciljem - da oslabe Srbiju i vrate je u vreme kada smo kaskali za čitavim regionom - zaključila je Brnabić.
Ova oštra reakcija usledila je nakon što je Domagoj Margetić javno pozvao građane Srbije na radikalne akcije i revoluciju na ulicama, uz otvorene pretnje političkim protivnicima, državnom vrhu i pripadnicima bezbednosnih službi. Margetić je u svom skandaloznom obraćanju govorio o "vešanju po banderama", "trpanju političkih protivnika u kamione bez milosti", upoređujući situaciju sa nasilnim svrgavanjem rumunskog predsednika Čaušeskua.
Pored toga, hrvatski novinar je uputio i direktne pretnje predsedniku Aleksandru Vučiću, kao i pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije (BIA), pozivajući na fizičke obračune po ulicama i u haustorima.
Reagovao je i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov:
- Od "Srbe na vrbe" do "Srbe na bandere". Ono prvo su sprovodili sami. Ovo drugo bi trebalo da obave blokaderi, ili što bi Tompson rekao: "naša ruka i u Srbiji" - napisao je Jovanov na Iksu.