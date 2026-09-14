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Doktor i političar Dragan Milić ocenio je da su lider stranke Narodni pokret Srbije Miroslav Aleksić, lider Novog lica Srbije Miloš Parandilović i lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta iskreni opozicionari, ali je naglasio da u stranačkom delovanju ključnu ulogu igraju lični i partijski interesi.

Milić je odlučio da ponudi prilično zanimljivo tumačenje opozicionog rada, istakavši da je na kraju ipak najvažniji - stari dobri lični interes.

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- Gospodin Miki Aleksić, gospodin Parandilović i gospodin Ćuta, ja verujem i znam da su oni iskreni opozicionari. Lično ovde mislim da tu sad postoji jedna odgovornost prema ljudima koji su u partiji. Jer vi kad imate partiju, kad imate jedan pokret koji traje ne znam koliko godina, realno gledano, vi imate obavezu prema tim nekim ljudima koji su tu. Jer svako očekuje neki benefit, zato se bave politikom. I sad je vrlo teško reći tim ljudima: 'Mi dižemo ruke od svega i mi ćemo sad pokušati nešto da uradimo.' Eto, to je to. I ja lično mislim da je to najklasičniji deo - interes - poručio je Milić za N1.

Kurir Politika

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