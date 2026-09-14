- Gospodin Miki Aleksić, gospodin Parandilović i gospodin Ćuta, ja verujem i znam da su oni iskreni opozicionari. Lično ovde mislim da tu sad postoji jedna odgovornost prema ljudima koji su u partiji. Jer vi kad imate partiju, kad imate jedan pokret koji traje ne znam koliko godina, realno gledano, vi imate obavezu prema tim nekim ljudima koji su tu. Jer svako očekuje neki benefit, zato se bave politikom. I sad je vrlo teško reći tim ljudima: 'Mi dižemo ruke od svega i mi ćemo sad pokušati nešto da uradimo.' Eto, to je to. I ja lično mislim da je to najklasičniji deo - interes - poručio je Milić za N1.