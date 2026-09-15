Sociolog i profesor s Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić kaže za Kurir da je ideja studenata u blokadi da fakulteti ili ne rade tokom predstojeće izborne kampanje, ili da budu blokirani potpuno neprimerena.

- Zakon ne predviđa da se početak nastave odlaže iz bilo kakvih političkih motiva i razloga. Štaviše, zakon potpuno zabranjuje obavljanje bilo kakvih političkih aktivnosti na fakultetu i u tom smislu stvar je potpuno jasna. Svaka odluka koja bi u tom smislu bila doneta bila bi protivzakonita. Ali mi smo imali i prošle godine protivzakonite obustave rada, niko nije snosio nikakvu konsekvencu s tim u vezi. Za odlaganje nastave propisano je koji su to uslovi kada se nastava odlaže, a i tada se raspravlja i razgovara između Rektorata, ministarstva i tako dalje - objašnjava Vuletić.

On naglašava da je uslovljavanje "ili da se odobri, ili će stupiti u blokadu" nasilno ponašanje.

- I potpuno je jasno da tu nije reč ni o kakvim studentima, nego o nekakvoj grupi političkih aktivista koji pokušavaju da uzurpiraju rad univerziteta. Čisto politički gledano, to će im se, nema sumnje, obiti o glavu. Oni zapravo pokušavaju da na taj način podignu tu atmosferu oko sebe, ali su šansu propustili prošle godine. Blokada je imala smisla prošle godine, da skrene pažnju na tošta je studentski protest, ali se već posle mesec ili dva pokazalo da je to potpuno besmisleno i tada je i taj studentski protest počeo da gubi podršku običnih ljudi. Ponavljam, to će im se sada razbiti o glavu. Prikazaće sebe kao nasilnike, uzurpatore i nekog kome je politika važnija i od univerziteta, od nauke i bilo čega drugog - kazao je Vuletić.