OTIMAJU FAKULTETE DO IZBORA: PLENUMAŠI UNIVERZITET PRETVARAJU U POLITIČKI ŠTAB! Umesto povratka u amfiteatre blokaderi planiraju obustavu nastave do 25. oktobra
- Studenti u blokadi Mašinskog fakulteta traže da fakulteti ne rade tokom izborne kampanje, a Elektrotehnički fakultet je već izglasao blokadu od 1. do 25. oktobra.
- Sagovornici iz akademske zajednice ocenjuju da zakon ne dozvoljava političko korišćenje fakulteta ni sprečavanje nastave i kretanja studenata.
Blokaderi ponovo nameravaju da blokiraju fakultete i da visokoškolske ustanove pretvore u izborne štabove. Naime, studenti u blokadi Mašinskog fakulteta doneli su skandaloznu odluku na plenumu da ta visokoškolska ustanova uopšte ne treba da radi tokom predstojeće izborne kampanje.
Kako je saopštio portal Nova.rs, oni čekaju i druge fakultete da se oglase, te će se zajedno obratiti Rektoratu s molbom da im to omogući. Ukoliko rektor i političar Vladan Đokić odbije njihov zahtev, studenti će stupiti u blokade do okončanja izbora.
Prvi koji se oglasio jeste Elektrotehnički fakultet u Beogradu, koji je izglasao blokadu koja počinje 1. oktobra, dodajući da bi obustava nastave trebalo da traje do 25. oktobra, tj. do održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.
Uzurpacija prostora
Reagujući na ove informacije, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković poručio je da će "bilo kakva ideja o blokadama i ponovnom reaktiviranju plenuma kao centralnih organa odlučivanja unutar visokoškolskih ustanova biti tretirana kao nezakonita".
- Svako ko pokuša da uzurpira svoje ovlašćenje kao rektor ili dekan i omogući im tu vrstu lažnog političkog i medijskog komfora da se ne pohađa nastava, biće tretiran u skladu sa zakonom i mi ćemo poslati prosvetnu inspekciju u tom pogledu. Blokade su fizička uzurpacija prostora visokoškolske ustanove, a dužnost dekana je da brinu o visokoškolskim ustanovama. Država će postupati racionalno, strpljivo i sa maksimalnom tolerancijom, ali granica mora biti jasna: fizička blokada institucija ne može postati uobičajen model političkog delovanja! - kazao je Stanković.
On je poručio da će školska godina na fakultetima u Srbiji početi 1. oktobra.
- Tako je uvek bilo, tako će i biti i sada - kazao je Stanković i dodao da studenti mogu na izbore da izađu 25. oktobra, "kao i svi građani" - kazao je i dodao:
- Uzmite ličnu kartu, poziv za glasanje, stanite u red i glasajte. A onda 26. oktobra idite na predavanja. Mogu studenti da budu u predizbornoj kampanji, ali onda rizikuju odsustvo sa nastave. To je njihovo pravo, a politika podrazumeva neki rizik - istakao je ministar prosvete.
Sociolog i profesor s Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić kaže za Kurir da je ideja studenata u blokadi da fakulteti ili ne rade tokom predstojeće izborne kampanje, ili da budu blokirani potpuno neprimerena.
- Zakon ne predviđa da se početak nastave odlaže iz bilo kakvih političkih motiva i razloga. Štaviše, zakon potpuno zabranjuje obavljanje bilo kakvih političkih aktivnosti na fakultetu i u tom smislu stvar je potpuno jasna. Svaka odluka koja bi u tom smislu bila doneta bila bi protivzakonita. Ali mi smo imali i prošle godine protivzakonite obustave rada, niko nije snosio nikakvu konsekvencu s tim u vezi. Za odlaganje nastave propisano je koji su to uslovi kada se nastava odlaže, a i tada se raspravlja i razgovara između Rektorata, ministarstva i tako dalje - objašnjava Vuletić.
On naglašava da je uslovljavanje "ili da se odobri, ili će stupiti u blokadu" nasilno ponašanje.
- I potpuno je jasno da tu nije reč ni o kakvim studentima, nego o nekakvoj grupi političkih aktivista koji pokušavaju da uzurpiraju rad univerziteta. Čisto politički gledano, to će im se, nema sumnje, obiti o glavu. Oni zapravo pokušavaju da na taj način podignu tu atmosferu oko sebe, ali su šansu propustili prošle godine. Blokada je imala smisla prošle godine, da skrene pažnju na tošta je studentski protest, ali se već posle mesec ili dva pokazalo da je to potpuno besmisleno i tada je i taj studentski protest počeo da gubi podršku običnih ljudi. Ponavljam, to će im se sada razbiti o glavu. Prikazaće sebe kao nasilnike, uzurpatore i nekog kome je politika važnija i od univerziteta, od nauke i bilo čega drugog - kazao je Vuletić.
Protivzakonito
Profesor s Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da takav potez studenata u blokadi ne predstavlja ništa novo, te da se, kako kaže, sve to uklapa u koncepciju blokaderstva i opstrukcije fakulteta.
- Protivzakonito je svako uzurpiranje prostorija, protivzakonito je sprečavanje slobodnog kretanja zaposlenih i studenata koji žele da studiraju i u Zakonu o visokom obrazovanju postoji tačka koja apsolutno na to ukazuje, znači zakonsku zabranu da se fakultet koristi za političku promociju, za političke sukobe, politički marketing i političku organizovanost bilo koje vrste. Studenti koji opstruišu fakultet imaju pravo da se bave politikom, ali ne tako što će vršiti blokadu fakulteta i, što je ključno, sprečavati onaj ogroman deo studenata koji žele da studiraju - kazao je Petričković.
Prema njegovim rečima, ovo je sada "davljenički pokušaj hvatanja za slamku".
- Sve je to velika obmana i iluzija, jer se ne radi o mladim generacijama, već o delu studenata političkih aktivista koji su produžene ruke, alatke ili instrumenti spoljnih faktora, obaveštajnih službi, određenih ambasada, tajkunskih centara moći koji su povezani ovde u Srbiji sa određenim strukturama koji već dve godine žele da sruše ustavni poredak, da devastiraju državu. Na kraju krajeva, fakultet je državna institucija. Vlada i država su osnivači, finansijeri i oni imaju pravo da vode računa o obavljanju funkcija te institucije, dakle, institucionalnog funkcionisanja - zaključio je Petričković.