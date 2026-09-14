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Ministarstvo prosvete saopštilo je da neće biti odlaganja školske godine zbog izbora i podsetilo da je blokiranje rada ustanova ili javnog prostora nezakonito i kažnjivo.

- Povodom informacija koje su se pojavile u medijima da će neformalne grupe studenata, okupljene oko tzv. plenuma, zatražiti od rektora Univerziteta u Beogradu odlaganje početka nove akademske godine zbog održavanja parlamentarnih izbora u Republici Srbiji, Ministarstvo prosvete podseća na zabranu političkog, stranačkog ili verskog organizovanja i delovanja na univerzitetima i ostalim visokoškolskim ustanovama, kao i da je blokiranje rada ustanova ili javnog prostora nezakonito i kažnjivo - piše u saopštenju.

Dodali su da je članom 94. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, utvrđeno da je visokoškolska ustanova organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja, po pravilu, počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci, dok je članom 65. stav 1. istog zakona propisano je da stručni organ visokoškolske ustanove (senat, nastavno-naučno veće, nastavno-umetničko veće, nastavno veće, odnosno nastavno-stručno veće) odlučuje o pitanjima od interesa za ostvarivanje nastavnog, naučnog, umetničkog i istraživačkog rada.

- Članom 43. stav 10. Zakona, jasno je propisano da na visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje. Ministarstvo prosvete ukazuje da političko angažovanje članova akademske zajednice nikako ne može biti povod za odlaganje ili prekidanje nastave, odnosno odlaganje početka nove školske godine.

"Nova školska za osnovne i integrisane studije počinje najkasnije 1. oktobra"

Istakli su da u skladu sa zakonom i opštim aktima, sve samostalne visokoškolske ustanove (univerziteti, akademije strukovnih studija i visoke škole strukovnih studija) blagovremeno su donele odluke o trajanju školske 2025/2026. godine, koja se na većini ustanova za osnovne i integrisane studije završava 30. septembra 2026. godine, a za master i doktorske studije do 14. oktobra 2026. godine. Istovremeno tokom 2026. godine sve samostalne visokoškolce ustanove donele su odluke o početku i trajanju školske 2026/2027. godine.

- Primera radi Univerzitet u Beogradu usvojio je Politiku upisa studenata za školsku 2026/2027. godinu, kojom je utvrdio da nova školska za osnovne i integrisane studije počinje najkasnije 1. oktobra 2026. godine i završava se 30. septembra 2027. godine, a za master, specijalističke i doktorske najkasnije 15. oktobra 2026. godine i trajaće do 14. oktobra 2026. godine, a ostavio je fakultetima u sastavu Univerziteta da preciznije utvrde termine i rokove. Ministarstvo prosvete podseća da je rektor, u skladu sa član 64. stav 3. Zakona, dužan da pisanim putem upozori dekana i savet fakulteta na postupanje i odluke suprotne ovom zakonu ili statutu univerziteta. Članovi akademske zajednice, nastavnici, saradnici i studenti, učestvuju u političkom životu Srbije pod istim uslovima i načinu kao i svi ostali građani Republike Srbije, pa sem što bi bilo protivzakonito, nije ni jasno zašto bi se jednoj grupi građana, političkih aktera, omogućilo da se pod povlašćenim uslovima učestvuju u političkoj utakmici.