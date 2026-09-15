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Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov izjavio je, nakon saznanja da je Anđelka Bulatović dugogodišnja članica SNS na 132. mestu studentske liste, da na toj njihovoj listi ima i nekih ljudi koji su u bliskim odnosima sa ministrom Darkom Glišićem, kao i nekih ljudi koji su u bliskim odnosima sa drugim članovima SNS.

- Ima i žena koja je ćerka poslanika PUPS-a. Tako da su oni napravili jedan skup, jednu koaliciju raznih pripadnika raznih stranaka. Najviše ih ima iz Demokratske stranke, a ima i ovih zeleno-levih, LDP-a i ostalih - rekao je Jovanov za "Blic".

Dodao je i da "se to da će biti nestranačka lista, da će biti ljudi van stranke, da će biti ljudi koji nemaju nikakvo prethodno političko iskustvo, pokazalo kao apsolutna laž i kao još jedna obmana za lakoverne birače koji su poverovali u priču studenata koji su očigledno tom pričom mislili da kažu da su nešto novo na političkoj sceni".

- Ipak, od toga ko je sve na listi, mnogo je važnije ko tom listom upravlja, a i od ljudi koji su učestvovali u stvaranju te liste dobili smo jasnu informaciju da su to Bojan Pajtić i Dušan Petrović. To su dva vrlo visoko pozicionirana funkcionera nekadašnje Demokratske stranke. Dakle, jasno je da je to lista koja će sprovoditi istu politiku koju je sprovodila Demokratska stranka kada je bila u mogućnosti da je sprovodi - ocenio je Jovanov.

Istakao je i da se "na čelu te liste se nalazi čovek koji još uvek ne odgovara na pitanje da li je i na koji način učestvovao u nasilju nad ženama, a bilo bi važno, budući da je prvi na listi, da javnost dobije odgovor na to pitanje".

- U svakom slučaju, što se ove konkretno osobe tiče (Anđelke Bulatović), ko zna kad i ako uđe u parlament u kojoj će poslaničkoj grupi nastupati, videćemo tek kada se podele mandati. Možda će ostati baš tamo gde je i prethodnih 14 godina, ali to će videti i oni koji su listu pravili - kazao je Jovanov.