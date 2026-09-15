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Svaki spomenik nosi duh vremena u kom je nastao. Ivan Meštrović je svog Pobednika izvajao kao monumentalnu snagu. Herkulovsku figuru nepokolebljivog pogleda, namrgođenog čela i posture koja drži beogradsku stražu nad ušćem dveju reka. Njegov soko u levoj ruci simbol je slobode i neustrašivosti.

Maketa "Pobednika" koja se juče pojavila na ulicama Beograda - u sklopu odlaska blokadera do RIK-a i predaje "studentske liste" - donosi potpuno drugačiju istorijsku lekciju.

Pogledajte mu lice. Ovo nije spomenik pobedi, ovo je spomenik premoru. Maketa puna tuge.

Maketa tužnog "pobednika" Foto: Damir Dervišagić

Jer sa spuštenim uglovima tužnih usana, isto tako tužnim i utučenim pogledom koji podseća na mučenika ili umornog radnika na kraju treće smene, ovaj improvizovani "pobednik" deluje kao da jedva čeka da baci i taj mač i tu kutiju i prosto samo ode kući. Ako usput ne naiđe na neke blokade.

Umesto sokola koji spremno čeka da poleti, na dlanu leve ruke mu je bela kutijica sa natpisom "studenti pobeđuju". Apsurd je potpun: beogradski junak, umesto da predstavlja simbol oslobođenja i budućnosti, sveden je na nosača kutije koja u njegovoj ruci deluje kao teret koji mu je neko ugurao dok nije gledao. Dok je čekao svog sokola...

Ako dalje pažljivije pogledate maketu, uočićete još jedan potresan detalj. Na levoj strani grudi, tačno preko mesta gde kuca srce, stoji bela okrugla oznaka koja u ovom vizuelnom kontekstu deluje kao flaster preko prostrelne rane, ožiljka.

Izraz njegovog lica sada dobija svoj puni smisao: on ne gleda gordo u daljinu, u spoljnog neprijatelja ili u neku buduću pobedu. Njegov utučeni, skrušeni pogled usmeren je dole, ka nama. Ka podeljenoj Srbiji... "Pobednik" gleda u ovu podeljenu zemlju i kao da krvari iznutra. Izraz njegovog lica ne govori "pobeđujem", nego "zašto ste me uopšte budili, stavili mi ovo u ruku i sad me vučete po ulici?".

Foto: Damir Dervišagić

Namera blokadera je bila da pošalju poruku snage i trijumfa, ali vizuelni jezik govori potpuno suprotno. Svaki detalj ove makete - umorne od dnevno-političkih igara i političkog marketinga - deluje kao nesvesni, zloslutni znamen. Kutija u ruci naizgled nudi parole i obećava trijumf, ali lice ovog "pobednika" u to ne veruje.