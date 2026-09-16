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Političke ambicije Ilije Srdanovića u najmanju ruku mogle bi se oceniti kao paradoksalne jer puca na visoko - da vodi Srbiju, a nije mogao da postane "vođa" ni u svojoj struci jer ga ni kolege lekari, oni koji ga najbolje poznaju, nisu hteli na čelu Lekarske komore Srbije?!

Na društvenoj mreži X tim povodom osvanuo je i komentar u kojem se navodi sledeće:

"Kad ni uz ozbiljnu kampanju i sav pritisak ne uspeš da postaneš predsednik sopstvenog strukovnog udruženja (bio kandidat za direktora Lekarske komore Srbije), a onda zaključiš da si baš ti čovek koji će na izborima pobediti Aleksandra Vučića, to više nije optimizam. To je optimizam sa posebnim potrebama za realnošću..."

Foto: screenshot X

Srdanović je profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. On se našao u centru pažnje nakon što je zauzeo prvo mesto na takozvanoj studentskoj listi, dok se u javnosti iznose ozbiljne tvrdnje o njegovom ranijem ponašanju.

Foto: Kurir

Zašto je Srdanović odobio duel s predsednikom države?

Međutim, glavno pitanje koje se postavlja jeste zašto je neko ko je prvi na tzv. studentskoj listi i pretenduje da vodi državu odbio ponuđeni duel s drugom stranom, tačnije predsednikom države Aleksandrom Vučićem.

Zar mu nije u interesu da ga potencijalni birači vide, čuju šta ima da im kaže i da im ponudi - kakvi su mu planovi i programi, kakvu viziju ima kad je reč o budućnosti Srbije, njenom razvoju, putu ka EU, odnosima sa svetskim supersilama, stavu o KiM ili u najmanju ruku kako vidi zdravstvo Srbije u budućnosti i u kom smeru ono treba da se razvija jer mu je to struka pa se pretpostavlja da makar tu ima neki svoj stav, viđenje i mišljenje.

S druge strane, kao deo blokadera koji sebe smatraju izuzetno obrazovanim, kulturnim, pametnim, čak genijalnim, prosto je neverovatno da makar deo tog obrazovanja nije hteo da pokaže svojim potencijalnim biračima ili što je još važnije onom bezubom delu populacije koji po, blokaderskom ubeđenju, glasa upravo za Aleksandra Vučića.

"NISU SMELI" Vučić: Na moje iznenađenje Srdanović je glatko odbio duel

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić džentlmenski je ponudio televizijski duel prvom kandidatu na studentsko-blokaderskoj listi Iliji Srdanoviću, ali je Srdanović to glatko odbio preko blokaderskog Danasa, nakon čega ga je Vučić rasturio rekavši da je samo želeo pred građanima da sučele programe, rezultate i vizije za budućnost Srbije.

- Poštovani građani, sinoć sam vam govorio o načinu na koji ću da vodim kampanju, ali sam, kao što znate vi bezbroj puta do sada, pozivajući na razgovor, na debatu, na sučeljavanje mišljenja, uvek želeo da se čuje druga strana i da ljudi mogu da uporede programe, planove. Ponudio i televizijski duel prvom na studentsko-blokaderskoj listi bez studenata, da izađemo da vidimo ko je šta radio, ko je šta činio, i ko šta planira da uradi, da ponudimo ideje, da ponudimo vizije našim građanima. Bio sam siguran da će, sa oduševljenjem, gospodin Srđanović da prihvati taj televizijski duel, jer lako im je da pobede onoga koji nije čovek, nepomenika, zlikovca, monstruma, samo pokažu moje lice i svima u Srbiji će sve biti jasno.

Vučić je podsetio da je i ranije pozivao na razgovor i debatu, uz poruku da građani treba da imaju priliku da čuju obe strane i sami uporede njihove planove.

Kako je naveo, očekivao je da će Srđanović prihvatiti poziv, ali je, prema njegovim rečima, usledilo potpuno suprotno.

- Međutim, na moje iznenađenje i zaprepašćenje, gospodin Srđanović je u svom intervjuu i izjavi za blokaderski Danas odmah rekao da mu ne pada na pamet, ne pada mu na pamet čak ni da sluša šta govorim. On vam unapred kaže: Neće me interesovati šta građani Srbije govore. Ne zanima me šta oni misle, ne zanima me posebno šta misle oni koji drugačije misle i vide budućnost Srbije.

On je ocenio da takav stav pokazuje da druga strana nije spremna za otvoreno suočavanje mišljenja pred građanima.

- A sa druge strane, jasno vam je da na televizijski duel, na televizijsku debatu, ne sme da izađe. Ne sme da izađe, iako ja ne bih govorio ni o stvarima koje bi mogle da budu neprijatne po njega o tome kako formirate i kreirate fotografije i priče na osnovu fotografija napravljenih od strane veštačke inteligencije. Uopšte nisam planirao da govorim o tome da li i kako neko tuče žene. Planirao sam da govorim isključivo o planu, programu, o viziji Srbije, da sučelimo moje rezultate, njihovu kritiku i naše ideje, naše vizije za budućnost. Nažalost, očigledno je da od toga nema ništa.

Na kraju je pozvao građane da dobro procene kome će pokloniti poverenje, odnosno čijim programima, idejama i vizijama veruju.

- I zato, građani, jedno je koliko su neki hrabri kada su sami i kada udaraju u džak, a drugo je kada se pojavi neko ko drugačije misli, a ko sme da im se suprotstavi. Zato dobro procenite kome ćete dati svoje poverenje, u čiju viziju i u čije ideje verujete, a za koga možete jednostavno da ustanovite da ništa od toga uopšte nema. Hvala vam najlepše.