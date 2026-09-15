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Prvi na listi "Studentska lista - Studenti pobeđuju" je Ilija Srdanović, čovek koji, prema navodima medija, tuče žene!

Srdanović je profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. On se našao u centru pažnje nakon što je zauzeo prvo mesto na takozvanoj studentskoj listi, dok se u javnosti iznose ozbiljne tvrdnje o njegovom ranijem ponašanju.

Kako mediji objavljuju, Srdanovića na njegovom radnom mestu znaju kao nasilnika koji je čak i štampačem gađao koleginice!

Inače, Srdanović je profesor na Katedri za urgentnu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 2018, zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 1997. godine, a na poslednjem popisu navodno se izjašnjavao kao Crnogorac.

Bio je glavni vinovnik incidenta koji se desio 10. decembra prošle godine u OŠ "Veljko Đuričin" u Jarkovcu, gde su održani ponovljeni lokalni izbori u opštini Sečanj. Srdanović je, kako su pisali mediji, uznemiravao članove biračkog odbora i građane, a na biračkom mestu koristio je i mobilni telefon.

Da sve bude gore, on se predstavljao kao nezavisni posmatrač ispred novosadskog udruženja "KRAJ", a samo nekoliko dana ranije, Srdanović je aktivno učestvovao na tribinama opozicione grupe "Glas mladih koji menja Sečanj", odnosno liste "studenata-blokadera".

Srdanović je bio jedan od govornika na blokaderskom protestu na Slaviji 23. maja ove godine, a na čelu Instituta za kardiologiju u Novom Sadu je došao na predlog Srpske napredne stranke.

Izgubio je izbore za prvog čoveka Lekarske komore Srbije.