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Ilija Srdanović, nosilac tzv. Studentske liste, nije prezao od toga da se otvoreno ostrvi i imenom i prezimenom targetira sopstvene studente, članove studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu!

Upravo one studente čiji je profesor, koje treba da zaštiti i da stane uz njih i na čiju je listu stao - Srdanović javno targetirao i pozivao na nasilje nad njima samo zato što su, na užas profesora, hteli da uče i studiiraju, a ne da se na fakultetu bave politikom. Nakon ovoga, svaoj osobi predstoji samo da se zapita: Ako se Srdanović ovako ponašao prema svoji studentima, šta bi radio sa neistomišljenicima kada bi slučajno došao na vlast?!

Naime, sve je počelo kada je u internoj blokaderskoj grupi blokadera sa Medicinskog fakuleteta, do čijeg sadržaja je došao Kurir, među profesorima nastalo nezadovoljstvo kako su glasali studenti.

1/6 Vidi galeriju Ilija Srdanović targetira svoje studente Foto: Screenshot

Ovako je poočelo na Vajber grupi gde je izvesna Lada izjavila mišljenje da bi sve studente iz parlamenta treba imenom, prezimenom i slikom staviti na profil MFNS na sdruštvenim mrežama "da vide i zapamtimo ko su". Ona zatim dodaje da će ih javno pitiati koja je "cena" i za šta su iznevereli većinsku studentsku odluku.

Dok je i ovakvo kazivanje skandalozno, neko bi mogao da pomisli da je izrečeno u afektu, međutim njene reči u dela sprovodi upravo prvi na listi "studenata" Ilija Srdanović koji - objavljuje imena i prezimena studenata na koje njegova koleginica želii da "zapamti". Ovim potezom, znajući tenzije koje su tada vladale u Srbiji i nasilje koje su neretko blokaderi sprovodili nad neistomišljenicima, Srdanović je vrlo lako mogao da ugrozi bezbednost studeneta čija imena je objavio. Uz spisak studenata koji nisu glasali po blokaderskoj volji, Srdanović dodaje opasku: "Tražili ste - gledajte".