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Beograd i Srbija naišli su na oštru osudu iz Brisela nakon sahrane generala Ratka Mladića, bivšeg komandatna Vojske Republike Srpske, ali u mnogo slučajeva ranije Brisel je propustio da primeni isti kriterijum u sličnim primerima.

Godinama su u drugim zemljama u regionu osuđeni ratni zločinci dobijali javne počasti, dok je kult ratnih komandanata postajao i deo zvanične državne politike sećanja. Međutim, sve to nije bilo prepeka Hrvatskoj da postane članica EU, niti kosovskim zvaničnicima da budu partneri Brisela.

Tako je, podsećaju na Instagram nalogu Centra za društvenu stabilnost iz Novog Sada, Dinko Ljubomir Šakić, koji je osuđen 1998. na 20 godina robije zbog toga što tokom Drugog svetskog rata na području tadašnje NDH provodio rasne zakone u logoru Jasenovac gde je pobijeno na stotine hiljada civila, uglavnom Srba, Jevreja, Roma i politički nepodobnih Hrvata.

Međutim, kada je osuđeni ratni zločinac Dinko Šakić umro 2008. godine, sahranjen je u ustaškoj uniformi, a da niko iz Brisela i Evrope to nije osudio!

I nije to jedini primer dvostrukih aršina. Hrvatski general Slobodan Praljak pravosnažno je osuđen u Hagu na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u BiH, ali je nedelju dana nakon njegove smrti u Zagrebu održana komemoracija u njegovu čast. Hrvatska je u to vreme već bila članica EU, ali Briselu tada nije smetalo veličanje ratnog zločinca u Zagrebu.

Ništa bolja situacija nije bolja na Kosovu i Metohiji gde je kult terorističke OVK postao deo zvanične državne politike sećanja.

Adem Jašari se u zvaničnim dokumentima i objavama institucija tzv. Kosova naziva "legendarnim komandantom", njemu i OVK u čast održavaju se državne manifestacije, vojne ceremonije i komemorativne akademije. Posebnim zakonom Skupštine Kosova, memorijalni kompleks "Adem Jašari" u Prekazu proglašen je zonom od posebnog državnog i nacionalnog interesa i stavljen pod trajnu zaštitu.

Haradin Bala, pripadnik OVK i stražar u logoru Lapušnik, pravosnažno je osuđen na 13 godina zatvora zbog mučenja, okrutnog postupanja i ubistva. Komemoraciji povodom njegove smrti prisustvovao je i tadašnji zamenik premijera Kosova Fatmir Ljimaj, koji ga je nazvano "jednim od najcenjenih pripadnika OVK".

Ali, kada je reč o Srbiji, sahrana Ratka Mladića, koji je sprečio drugi genocid nad Srbima u 20. veku, postala je pitanje evropskog puta Srbije. Ako je suočavanje sa prošlošću evropska vrednost, onda merila ne mogu da zavise od toga kojem narodu pripadaju mrtvi i kojem narodu pripadaju oni koji ih se sećaju.

Dokle?