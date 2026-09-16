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"Jedan od vodećih crnogorskih ustaša u novijoj istoriji Miodrag Vlahović godinama je pripadao političkom krugu koji je zastupao vrednosti i politike sa kojima se veliki broj Srba u Crnoj Gori duboko nije slagao. Bio je uz Mila Đukanovića i politički projekat koji je iza sebe ostavio duboke podjele u Crnoj Gori, posebno kada su u pitanju odnos prema Srbiji, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom nacionalnom identitetu", poručuje za Kurir lider "Slobodne Crne Gore" Vladislav Dajković povodom vesti da je Vlahović zdušno podržao to što se Ilija Srdanović nalazi na prvom mestu tzv. studentske liste i poručio da "Srbiju mora da vodi Crnogorac, neizbežno".

Dajković je zatim proučio da ukoliko danas isti Miodrag Vlahović daje podršku studentsko-blokaderskoj političkoj opciji u Srbiji, za njega to predstavlja veoma jasnu političku poruku.

- Ljudi imaju pravo da se zapitaju zbog čega se upravo takvi politički krugovi prepoznaju u toj opciji i kakvu Srbiju žele da vide posle izbora? Moja politička pozicija je potpuno drugačija. Aleksandar Vučić ima moju punu i nedvosmislenu podršku. Podržavam politiku snažne Srbije, očuvanja državnih i nacionalnih interesa i čvrstih veza Srbije sa srpskim narodom u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i širom regiona - kazao je Dajković i dodao:

Podrška Vlahovića Crnogorcu Srdanoviću Foto: Printscreen

- Kao Srbin iz Crne Gore, ne mogu i neću da budem ravnodušan prema sudbini Srbije. Srbija za nas nije tuđa država, već matica našeg naroda, oslonac i mesto prema kojem milioni Srba van njenih granica imaju duboku istorijsku, kulturnu i porodičnu vezu.