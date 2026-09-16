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"Miroslav Vlahović Gedža je paradigma Srbina iz Crne Gore, osoba koja je svojedobno izjavila da kao Brđanin nema ni kapi crnogorskoga u sebi. Miodrag Vlahović Miki je paradigma Crnogorca, osoba koja nikad nije izjavila ništa značajno".

Ovo je citat kolumne iz 2022. godine na crnogorskom portalu javnisrevis.me, koji nam donosi odlomak iz života Miodraga Vlahovića - bivšeg ambasadora Crne Gore u Vašingtonu i Vatikanu - kojem je mržnja prema Srbiji i Srbima toliko velika da se odrekao i rođenog brata Miroslava Gedže jer se izjašnava kao Srbin!

U ovoj kolumni u kojoj smo našli infomaciju o jazu među braćom Vlahović - pominje se i kako je Miroslav Gedža u svojim tekstovima isticao kako je u onoj Milovoj Crnoj Gori u (Milovoj) policiji bilo zaposleno čak 88 Crnogoraca a samo 5 odsto Srba, što autoru kolumne "bode oči" jer, eto, to nije tačno.

A tačno je, rođeni, tačno je! Pitani su bili svi u Crnoj Gori tada da li su Srbi ili Crnogorci, po tome su (ne)zapošljavani, po tome su (mal)tretirani.

Danas je Miodrag Vlahović aktivan na Iksu - tamo je poznat kao Mićo, izgleda da je u CG popularno s nadimcima ići na Tviteru, kao i Miki - Mickey - Spajić premijer/srpski rezervista. I tamo daleko na Iksu Mićo je ushićeno konstatovao da je prvi na listi blokadera Crnogorac Ilija Srdanović - pa prenosi i tekst Kurira u kojem smo ga opisali kao "najvećeg crnogorskog separatistu".

A mi u međuvremenu naiđosmo i na Mićov intervju za (opet) Analitiku s naslovom "Velikosrpski nacionalisti parcelišu Crnu Goru po bosanskom modelu".

Pad režima Mila Đukanovića 2020. godine Vlahović u tom intervjuu - u kojem opet nije izjavio ništa značajno (citiram autora one kolumne s početka) - naziva "litijaškom kontrarevolucijom", SPC je za njega "državna Crkva Srbije" a uz to je i "najuticajniji agent velikosrpske politike u Crnoj Gori", pa dodaje i da "Srbija otkupljuje medije u Crnoj Gori, jedan po jedan".

Miodrag Vlahović - intervju za Analitiku, jul 2025. Foto: Analitika printscreen

Za Srbiju od Miće vazda riječi poniženja, mržnje, Srbijom plaši narod u Crnoj Gori. S druge strane Kosovo je prijatelj, kaže Mića, koji danas komentariše i presudu Tačiju i ostalima u Hagu pa kaže da je njome obrisana "propaganda iz Beograda o tobožnjoj pristrasnosti i selektivnosti Tribunala u Hagu, o zapadnim mrziteljima Srbije".

- Bilo bi svakako značajno da prijatelji na Kosovu odlučno odbace narativ o “kolektivnoj krivici” i pravdanje i glorifikovanje osuđenih, zbog budućnosti Kosova i regiona kojem pripadamo - poručuje Mića svojim prijateljima, Albancima na "Kosovu".

A brat Gedža mu nije ni prijatelj ni brat. Da mu se nadimak piše po albanski - GEXHA - Mića Vlahoviće bi možda i porazmislio da pruži bratu ruku.