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Osnivač Junajted grupe Dragan Šolak stoji iza novoosnovane firme u Velikoj Britaniji koja treba da uđe na medijsku scenu Srbije, saznaje Kurir.

Kako otkriva naš izvor, na čelu ove firme je Aleksandra Subotić, inače najbliža saradnica Dragana Šolaka dok su kao tandem vodili Junajted grupu. 

- Šolak ulazi na medijsko tržište Srbije, samo je pitanje da li će preko nekog novog ili postojećeg portala. Tamo će se uhlebiti deo urednika i novinara Nove i N1, poput Mihajla Jovićevića, dojučerašnjeg direktora i glavnog urednika Nove.

Jovićević već javno priča da pokreće svoj portal, ali to je zapravo Šolakov novi projekat kojim želi da udari ponovo na Srbiju, na Aleksandra Vučića i da spinuje protiv aktuelne vlasti - ispričao je naš izvor.

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Inače, sagovornik Kurira kaže i da je Mihajlo Jovićević pre pokretanja sajta uzeo pozamašnu otpremninu iz Nove.

- Uzeo je keš od otpremnine i sad pokreće sajt koji zapravo finansira neki britanski fond. Baviće se samo politikom i jasno je na šta udara u predizbornoj kampanji.

Dakle, Šolak hoće da se vrati u medijski prostor Srbije, postavlja Aleksandru Subotić za posrednika, a Mihajla Jovićevića za glavnog urednika - kaže izvor Kurira.

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