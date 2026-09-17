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Ako je muzika koju birate za proslavu izborne pobede poruka, onda je studentska lista upravo poslala veoma jasnu poruku. Pobedu na izborima najavljuju uz pesmu Severine Vučković, hrvatske pevačice koja je poslednjih godina postala jedan od najglasnijih kritičara vlasti u Srbiji i predsednika Aleksandra Vučića.

Severina svoj odnos prema aktuelnoj vlasti nikada nije skrivala. Nakon višečasovnog zadržavanja na granici 2024. godine poručila je da više neće dolaziti u Srbiju dok je, kako je rekla, "onaj" na čelu države. Iste godine, govoreći o predsedniku Vučiću, izjavila je da on "apsolutno govori neistine" i da vrši represiju u Srbiji, uz poruku:

- Ja volim ljude, ja volim Srbe, ali ne volim njihovu vlast!

Zato izbor njene pesme kao muzičke kulise za najavu pobede "studentske liste" teško može da se posmatra samo kao izbor popularne muzike. Jer, ako su studenti godinama tvrdili da se bore za Srbiju i njenu budućnost, zanimljivo je da kao muzičku podlogu za promotivni spot i najavu izbornog trijumfa biraju upravo javnu ličnost koja je među najglasnijim kritičarima Srbije pod aktuelnom vlašću.

Još je zanimljivije što se time "studentska lista" praktično približava političkom i javnom krugu u kojem se godinama okupljaju najžešći protivnici Vučića. 

Kurir Politika

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