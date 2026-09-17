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- Dronovi koje vidite od danas se proizvode u Srbiji. Planovi su veliki. Prikazujem samo mali deo onoga što smem. Uživajte!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle obilaska fabrike u kojoj se sklapaju dronovi izraelske proizvodnje.

Vučić je istakao koliko je "srećan što smo do ovog nivoa i do ovog stepena razvoja došli".

1/7 Vidi galeriju Predsednik Vučić otvorio fabriku dronova u Beogradu Foto: Instagram Printscreen

- Ovde naši momci, vežbaju, treniraju, možete da vidite kako se vežba, pokazao je Vučić i dodao:

- Što je važno, ovde bojevu glavu pravi Krušik!

Predsednik je naglasio da pokazuje samo delić onoga što sme pa je i sam probao da "provoza" jedan dron i odmah rekao:

- Ovo je suviše komplikovano za mene, ali super je!

- Oni idu kroz prozore, jure protivnika. Dakle, neverovatno su efikasni, i možete da vidite kako se trenira, vežba. A ovo je upravo ono što proizvodimo ovde u Beogradu, i mnogo sam srećan što smo do ovog nivoa i do ovog stepena razvoja došli, zaključio je predsednik.