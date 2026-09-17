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Došlo je vreme da građani Srbije vide čistu sliku i naprave izbor koji odlučuje o budućnosti naše države. Kada se podvuče crta, opcije nikada nisu bile jasnije: s jedne strane lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" koja podrazumeva politiku rada, reda, stabilnosti, borbe za nacionalne interese na svakom polju, dok sa druge strane vlada opšti haos, prostakluk i raspad sistema!

Isto poređenje važi i za predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove nastupe s jedne i nastupa pripadnika "studentske liste" koji su "obeležili" blokadersko ponašanjeJedan od glavnih i najglasnijih na blokaderskim protestima je Zlatko Kokanović, čovek koji, umesto argumenata, nudi gnusne psovke, prostačke uvrede i uličarski rečnik. Dok se predsednik bori za ugled Srbije u svetu, Kokanović javno pokazuje domete svoje "politike".

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Uz Kokanovića tu je i glumac Dragan Jovanović Gagi koji je sam priznao da mu je "rakija bila najveća prijateljica i vladarka". Čovek koji je od sebe napravio dežurnog političkog kritičara i delio lekcije narodu kako treba da živi.

Naravno, ne treba zaboraviti ni Iliju Srdanovića, prvog na Studentskoj listi, a zapravo kadar izvučen pravo iz kuhinje Dinka Gruhonjića. Srdanović je ključni igrač mreže "Slobodan univerzitet", napravljene sa ciljem da pod paravanom "akademske borbe" sprovodi antisrpsku politiku.

Rame uz rame sa njima su i pristalice blokaderstva koje otvoreno hvale strane bezbednosne službe i rade protiv sopstvene države i svog naroda, dok im se sa govornica obraćaju aktivisti čija je jedina politika pravljenje haosa i podstrekivanje nasilja.

Zato je izbor nikada lakši

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25. oktobra Srbija bira, a izbor nikad lakši Izvor: Kurir

Kurir Politika

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